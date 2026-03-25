«Elle m'a donné la force de faire mon coming-out»

Loana, première gagnante d'une télé-réalité en France, Loft Story, est décédée à son domicile à l'âge de 48 ans, comme l'a appris l'AFP ce mercredi (25 mars 26). L'ancien chanteur des G-Squad, Gérald, se souvient avec tendresse de celle qui fut une amie.

La star de 48 ans avait noué plusieurs amitiés au fil de sa vie, dont avec Gérald, ancien chanteur des G-Squad. Covermedia

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La première gagnante de Loft Story, Loana, qui a tour à tour été chanteuse, styliste et femme d'affaires, a été retrouvée morte à son domicile de Nice, a appris l'AFP ce mercredi (25 mars 26).

La star de 48 ans avait noué plusieurs amitiés au fil de sa vie, dont avec Gérald, ancien chanteur des G-Squad.

« Je l'ai connue après le Loft et c'est elle qui est venue vers moi, un soir, en boîte de nuit. La situation était amusante. C'était elle qui était tout en haut de l'affiche, mais elle avait été fan des G-Squad et c'est donc en fan qu'elle m'a abordée», confie-t-il avec nostalgie à Cover Media.

Une amitié s'est rapidement nouée, d'autant qu'ils habitaient dans le même quartier parisien au milieu des années 2000. « Nous étions tout un groupe et nous faisions la fête. C'est une partie de mon innocence de l'époque qui s'en va aujourd'hui avec elle. Son décès m'attriste profondément. C'était une personne très loyale en amitié. Nous n'avons jamais coupé les ponts, même si je ne vis plus en France depuis plus de vingt ans», ajoute Gérald, qui ressent également une « grande tristesse» au regard du parcours de Loana, qui a fait plusieurs tentatives de suicide dont elle avait parlé publiquement, face aux paradis artificiels alors que lui a réussi à s'en sortir. « Je sais qu'elle a lutté toute sa vie avec un certain mal-être. Nous nous sommes rencontrés à une période où nous faisions tous la fête en prenant de la drogue, mais, à un moment donné, cette saloperie te rattrape.»

Alors que la presse, au milieu des années 2000, leur a prêté une romance, Gérald explique que c'est grâce au soutien de Loana qu'il a trouvé le courage de révéler publiquement son homosexualité à une époque où le sujet était encore tabou. « Elle m'a accompagné dans mon cheminement pour dévoiler au public mon homosexualité. Elle me disait «Tu as déjà marqué tellement de gens à l'époque des G-Squad, peut-être que ce sera plus confidentiel – et ça l'a été – mais tu as fait rêver tellement de gens que, si toi tu es homo, tu vas aider beaucoup d'homos en le disant publiquement. Fais-le aussi pour la communauté.» Elle aussi était une icône gay et c'était un combat important pour elle. Elle comme moi étions vraiment engagés pour la cause LGBTQ+», ajoute Gérald.

Leur lien a perduré, « malgré ses rechutes» à elle et la distance géographique entre eux. « On ne passait pas plus de quatre ou cinq mois sans se donner de nouvelles. Je crois qu'elle m'a toujours vu comme quelqu'un de protecteur. A l'époque où nous faisions la fête, c'est arrivé plus d'une fois que je doive jouer des poings pour la protéger, en sortant de boîte de nuit, car certains mecs venaient l'embêter. Après, je la ramenais chez elle et nous nous endormions dans les bras l'un de l'autre. C'était très tendre, il y avait beaucoup de sensualité entre nous, mais on se faisait surtout beaucoup de câlins. Ça me fait vraiment chier qu'elle ne soit plus là. C'était quelqu'un de bien et de généreux», se remémore Gérald, ému.

Une enquête a été ouverte « en recherche des causes de la mort» de Loana.