Katy Perry, la diva devenue indésirable. Qu'est-il arrivé à la méga-star ?

Elle a vendu des millions d'albums et électrisé les stades. Pourtant, à 40 ans, tout ce que touche Katy Perry semble aujourd’hui susciter sarcasmes et critiques. Comment expliquer cette chute d’aura d’une des plus grandes stars de la pop ?

L'ascension

Katy Perry en 2013. Image : imago images/Mary Evans

Lorsque Katy Perry a embrassé une fille en 2008, sa chanson "I Kissed a Girl" l'a rendue mondialement célèbre du jour au lendemain. Son haut, d'où jaillissait de la crème fouettée, était devenu iconique. La chanson a pris d'assaut les hit-parades et a atteint la première place.

Leur succès a touché le nerf d'une génération grâce à leur image rebelle, leurs tenues flashy et leurs chansons pop accrocheuses et est devenu une icône de la pop moderne.

Son album "One of the Boys" s'est vendu à des millions d'exemplaires. Elle a remporté de nombreux prix musicaux et s'est définitivement établie comme l'une des pop stars les plus populaires des années 2010 avec d'autres albums comme "Teenage Dream" et "Prism".

Katy Perry doit actuellement faire face à de nombreuses critiques. Image : Instagram

"Teenage Dream" est sorti en août 2010. Il contient de nombreux singles connus comme "Teenage Dream", "Firework", "E.T.", "Last Friday Night" et "The One That Got Away". L'album a également permis à Perry de remporter un grand succès commercial : les six singles qui en ont été extraits ont atteint la première place du classement des singles américains - un record que seul Michael Jackson avait détenu auparavant.

Le succès de Perry est couronné par son spectacle de demi-heure du Super Bowl en 2015. Avec plus de 118 millions de téléspectateurs rien qu'aux États-Unis, sa prestation compte parmi les spectacles de demi-heure les plus regardés de tous les temps.

La crise

Katy Perry a changé de look pour adopter une coupe pixie blonde hydrogénée. Photo : Lumeimages.com

Puis le monde a changé.

Le climat, la guerre et la crise préoccupent désormais les gens. La musique colorée et décontractée de Perry ne correspond plus à l'époque, ce sont désormais des artistes comme Lorde et Billie Eilish qui sont demandées.

Perry veut donc elle aussi s'adapter. Du moins, elle essaie. Elle coupe ses longs cheveux noirs de jais et volumineux. Désormais, elle porte une coupe pixie blonde hydrogénée. En 2017, l'album "Witness" (en français : témoin) sort. Perry le qualifie elle-même de "purposeful pop", c'est-à-dire de pop qui a un message.

Pour la promotion, Katy Perry a lancé une action inhabituelle : elle a vécu pendant quatre jours dans une maison équipée de 41 caméras, retransmise en direct sur YouTube. Les fans ont ainsi pu être quasiment témoins de son quotidien, ce qui fait écho thématiquement au titre de l'album "Witness".

L'album a toutefois suscité des sentiments mitigés. Certains ont loué le côté personnel et expérimental de l'album, d'autres ont critiqué la production et l'ont trouvé peu inspirant.

Après la tournée "Witness World Tour" en août 2018, Perry fait une pause musicale. Après dix ans d'engagement permanent, elle souhaitait pour la première fois "chiller".

Perry met alors sa carrière musicale entre parenthèses et se tourne vers d'autres emplois. En 2018, elle devient par exemple jurée de l'émission de talents "American Idol". Elle et Orlando Bloom fondent par ailleurs une famille. Leur fille Daisy Dove naîtra en 2020.

Le "come-back le plus désespéré de l'année"

Katy Perry a sorti son nouvel album "143" l'année dernière. Image : Instagram

Après une pause bébé, Katy Perry sortira en 2020 l'album "Smile". L'album a été composé entre 2018 et 2020 et aborde des thèmes tels que la résilience, l'espoir et l'autonomisation. Là encore, la critique est mitigée.

En 2024, elle publie finalement "143". Le titre de l'album est l'abréviation numérique de "I love you". Perry décrit l'album comme un album de danse avec une énergie élevée, des vibrations estivales, un nombre de BPM élevé et plein de joie, d'amour et de lumière.

Mais là encore, Perry échoue.

Les critiques ont été majoritairement négatives, dénonçant une production dépassée et un songwriting sans éclat. C'est surtout le single principal "Woman's World" qui est considéré comme controversé, un hymne en fait féministe. La raison en est la collaboration avec Dr. Luke.

Dans la vidéo, Perry porte en outre principalement un bikini blanc, accompagné d'éléments surréalistes comme des jambes mécaniques. Dans une autre scène, elle tient un pistolet à pompe sur ses fesses nues. A la fin, Perry s'accroche à un hélicoptère volant, tient dans sa main une lumière en forme d'anneau représentant le symbole du genre féminin et crie : "I'm Katy Perry !"

Elle est ensuite inondée de critiques sur les médias sociaux. De nombreux utilisateurs* commentent qu'ils trouvent cette représentation "déconcertante".

Les médias ne ménagent pas non plus leurs critiques : dans le magazine en ligne "Inews", la journaliste britannique Emily Watkins qualifie la chanson de retour de "cruelle pour Katy Perry et pour moi-même".

Perry explique plus tard dans une vidéo Instagram que la chanson est une satire.

Le vol à l'écart

Katy Perry dans l'espace en vedette d'un vol 100% féminin Blue Origin, l'entreprise spatiale du fondateur d'Amazon, montre des images de la célèbre chanteuse Katy Perry sur le site de la fusée New Shepard. La star américaine va s'envoler à plus de 100 kilomètres d'altitude aux côtés de cinq autres femmes. 15.04.2025

Alors que l'on pensait que Katy Perry avait désormais touché le fond, elle décide mi-avril de s'envoler dans l'espace. En compagnie de cinq autres femmes. Entre autres avec Lauren Sánchez, la fiancée de Jeff Bezos. C'est le premier vol entièrement féminin depuis 1963.

Mais l'action féministe se retourne contre elle. Le vol est massivement critiqué sur Internet. Entre autres parce qu'il était considéré comme nuisible à l'environnement et au climat. Beaucoup lui reprochaient d'avoir deux poids deux mesures, car elle s'était auparavant engagée pour la protection de l'environnement, mais participait désormais à un voyage spatial coûteux et gourmand en ressources. En outre, l'action a été jugée comme un simple show de relations publiques sans réelle utilité et comme un mauvais exemple en ces temps difficiles.

Katy Perry embrasse le sol après un bref vol dans l'espace. Image : IMAGO/Bestimage

C'est surtout l'étrange apparition de Katy Perry qui provoque des remous. Sa promesse : une chanson. Dans l'espace, elle a ensuite chanté la chanson "What a Wonderful World" en brandissant une fleur et la setlist de sa nouvelle tournée devant la caméra. Après l'atterrissage, elle s'est agenouillée sur le sol du désert et a embrassé le sable.

La tournée qui traîne

Katy Perry lors de sa tournée actuelle. Image : Instagram

Après sept ans, la chanteuse est actuellement de nouveau en tournée, le "The Lifetimes Tour".

Alors que les billets se vendent bien dans les grandes villes, comme par exemple à New York, l'affluence reste modérée ailleurs. Par exemple, pour le concert du 13 mai à Minneapolis, il reste encore de nombreuses places. La situation n'est pas meilleure en Europe non plus. L'éventualité d'une annulation du concert a été brièvement évoquée.

Dès la fin du spectacle d'ouverture, des vidéos se répandent, montrant la chanteuse sous un jour peu flatteur. Des fans expriment des critiques sur la faible qualité du décor, basé en partie sur des images générées par l'IA, ainsi que sur la chorégraphie jugée maladroite et le manque de rayonnement de Perry sur scène.

Dans un commentaire Instagram sur une page de fans, elle remercie ses fidèles fans et répond aux critiques : "Je vous suis tellement reconnaissante. Nous vivons ce voyage magnifique et sauvage ensemble". Elle poursuit en écrivant : "Sachez que je vais bien. J'ai beaucoup travaillé pour découvrir qui je suis, ce qui est réel et ce qui est important pour moi".