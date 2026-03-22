La fille du prince Albert de Monaco sort son premier single

Jazmin Grace Grimaldi s'est fait connaître en tant que fille illégitime du prince Albert II de Monaco. Aujourd'hui, la jeune femme de 34 ans sort son premier single. La musique lui rappelle qu'elle n'a pas à s'excuser d'exister.

Jazmin Grace Grimaldi, fille aînée du prince Albert, est longtemps restée dans l'ombre de la famille princière monégasque en tant qu'enfant illégitime. Image : imago images / PanoramiC

Pas le temps ? blue News résume pour toi Pendant des années, Jazmin Grace Grimaldi était surtout connue comme la fille du prince Albert II de Monaco. Peu de gens savaient qu'elle chantait et jouait la comédie depuis son enfance.

Aujourd'hui, la jeune femme de 34 ans chante l'histoire de sa vie sur son premier single intitulé «Cup of Tea», en anglais et en français.

Jazmin Grace n'est pas le premier membre de la famille Grimaldi à s'essayer à la chanson. En 1986, la chanson "Ouragan" de sa tante la princesse Stéphanie était en tête du hit-parade français. Montre plus

Bruno Bötschi Bruno Bötschi

Jazmin Grace Grimaldi, la fille aînée du prince Albert II, a longtemps vécu dans l'ombre de la famille princière monégasque en tant que fille illégitime. Aujourd'hui, la jeune femme de 34 ans chante l'histoire de sa vie sur son premier single intitulé «Cup of Tea». Grimaldi le fait en anglais et en français - une combinaison qui doit refléter sa vie entre les Etats-Unis et Monaco.

«Cup of Tea» est une chanson d'amour. Pour Grimaldi, la chanson a également une grande signification personnelle. «Pendant des années, j'ai essayé de m'adapter à des environnements qui ne me comprenaient pas vraiment», révèle-t-elle dans une interview avec le magazine américain «People».

Et d'ajouter: «On m'a souvent imposé des représentations extérieures préfabriquées. Plus tard, j'ai dû explorer petit à petit pour me retrouver et découvrir ma propre identité».

Une allusion à sa célèbre grand-mère

Jazmin Grace Grimaldi est la fille de Tamara Rotolo et du prince Albert, qui ont eu une aventure en 1991. Neuf mois plus tard, en mars 1992, Jazmin Grace est née dans la ville californienne de Palm Springs. Son deuxième prénom est une allusion à sa célèbre grand-mère, l'icône hollywoodienne Grace Kelly, qui deviendra plus tard la princesse Gracia Patricia de Monaco.

À l'âge de onze ans, Jazmin Grace Grimaldi a rencontré son père biologique pour la première fois. Trois années supplémentaires se sont écoulées avant que le prince Albert ne la reconnaisse officiellement comme sa fille, et ce seulement après que Tamara Rotolo ait déposé une plainte en paternité.

«L'écriture est ma thérapie»

Lorsque Jazmin Grace Grimaldi a annoncé publiquement pour la première fois sa chanson «Cup of Tea» sur Instagram il y a trois semaines, elle a noté à ce sujet: «Certains voient en moi une ‹Princesse malgré elle› de la vraie vie. Mais je suis bien plus que ça.». Selon elle, la musique lui rappelle sans cesse qu'elle n'a pas à s'excuser d'exister.

Actuellement, Jazmin Grace Grimaldi travaille sur son premier album. Dans le communiqué de presse de «Cup of Tea», on peut lire à ce sujet: «Trouver ma voix m'a énormément encouragée. Ecrire des chansons a toujours été ma thérapie, mon refuge, mon retour à moi-même».

La princesse Stéphanie s'est également essayée à la chanson

Jazmin Grace Grimaldi n'est pas le premier membre de la famille Grimaldi à s'essayer à la chanson. Le premier album «Besoin» de sa tante, la princesse Stéphanie, la plus jeune sœur du prince Albert, est sorti en 1986. Le disque s'est vendu à plus de 1,5 million d'exemplaires.

Son premier single «Ouragan» a également été publié en anglais sous le titre «Irresistible». En France, la chanson est restée en tête du hit-parade pendant près de trois mois.

En Suisse, en Allemagne et dans de nombreux autres pays du monde, la chanson s'est également hissée très haut dans les hit-parades. Ce qui avait moins à voir avec les qualités vocales de la princesse qu'avec son facteur royal de célébrité.

«One Love to Give», son deuxième single, s'est également classé dans le top 10 à certains endroits. Lorsque sa deuxième tournée fut un échec à la fin des années 1980, la princesse mit fin à son incursion dans l'industrie musicale. Du moins temporairement.

En 1991, elle a sorti son deuxième album, «Stephanie». Avec un succès modeste.

Le duo père-fille s'affiche sur les tapis rouges

Dans une interview accordée au magazine américain «Harper's Bazaar», Jazmin Grace Grimaldi a qualifié sa relation actuelle avec son père biologique Albert de «très étroite». Elle a trouvé en lui la personne de référence qui lui a fait défaut pendant des années.

Et Albert ne cache plus non plus sa fille aînée: le duo père-fille se montre sur les tapis rouges, Jazmin publie des posts communs sur Instagram avec son demi-frère Alexandre Grimaldi, le fils illégitime d'Albert né de sa relation avec l'hôtesse de l'air Nicole Coste.

En tant qu'enfants illégitimes, Jazmin et Alexandre ne portent certes aucun titre et n'ont aucune fonction officielle au sein de la famille princière. Selon le droit monégasque, ils ont toutefois droit à une partie de la fortune des Grimaldi.

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.