La grosse bourde de Matt Pokora en Côte d’Ivoire

Matt Pokora avait choisi la mauvaise tenue lors d'un événement où se trouvait l’épouse du président de la République de Côte d’Ivoire. Une maladresse pour laquelle le chanteur français a immédiatement présenté ses sincères excuses.

Matt Pokora est arrivé dans une tenue très relâchée à un événement caritatif en Côte d'Ivoire en présence d'officiels. IMAGO/ABACAPRESS

Matt Pokora est arrivé dans une tenue très relâchée à un événement caritatif en Côte d'Ivoire en présence d'officiels.

Un fashion faux-pas à minima, presque un crime de lèse-majesté, ou du moins une maladresse diplomatique. Et en tout cas, un manque élémentaire de savoir-vivre doublé d’une faute de goût: Matt Pokora a commis une bévue ce week-end à Abidjan.

Alors que l’artiste français participait à un gala organisé au profit de la fondation Children of Africa, invité comme Youssou N'Dour, Carla Bruni et son mari Nicolas Sarkozy, Gims et d’autres stars par l’épouse du président de la Côte d’Ivoire, Dominique Ouattara, il est arrivé en… débardeur blanc semi-transparent et lunettes de soleil! Une tenue très casual et décontractée, en total désaccord avec la solennité de l’événement! Et sur un continent où l’élégance est un art de vivre, ça s'est vu.

Le mari de Christina Millian a immédiatement présenté ses excuses et a expliqué sur Twitter le contexte qui a conduit à sa méprise. L’événement annoncé était l’inauguration de la Case des Enfants, et le papa d’Isaiah et Kenna a cru qu’il n’y avait rien de formel.

« J'étais le premier gêné croyez-moi, on ne m'avait pas précisé le contexte officiel/cérémonie. Je pensais que c'était une simple visite aux enfants et une visite des nouvelles installations. Je me suis évidemment excusé auprès des personnes concernées en arrivant sur place», a-t-il écrit en réponse à une publication sur le réseau social.

Toutefois, sa tenue a pu être analysée par certains internautes comme un grave manque de respect, qu’un « artiste africain» ne se permettrait pas. Mais d’autres ont apprécié ses excuses et remarqué, sur X: « La fondation Children's of Africa n'est pas une institution de notre république. Il n'y a pas de procédure protocolaire. C'est juste un invité qui vient faire don de son argent pour la cause d'une fondation. Faut arrêter, il aurait été reçu à la présidence ce serait différent.»

Les dons récoltés lors du dîner de gala contribueront à la construction d’une aile spécialisée dans les pathologies cardiaques à l’Hôpital Mère-Enfant de Bingerville, près d’Abidjan.

Matt Pokora aura sans doute compris la leçon, mais voyagera-t-il avec plus de valises? En tout cas, comme le montrent les images publiées sur Instagram, le public était ravi de le voir déambuler dans les rues d'Abidjan... en débardeur!

Covermedia