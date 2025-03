La cour d'appel de Paris a alourdi vendredi la condamnation de l'animateur de télévision Jean-Marc Morandini. Elle a prononcé contre lui une peine de deux ans de prison avec sursis et 20'000 euros (19'000 francs) d'amende pour des faits de corruption de mineurs commis sur trois adolescents entre 2009 et 2016.

L'animateur de 59 ans avait aussi demandé en 2009 à un adolescent de 16 ans de se dénuder et de se masturber lors d'une audition pour le remake d'un film qui n'a jamais vu le jour. (Archives)

Keystone-SDA ATS

La cour d'appel de Paris a en outre prononcé contre M. Morandini une interdiction définitive d'exercer une profession en contact avec des mineurs et confirmé son inscription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles. L'animateur n'était pas présent lors du délibéré.

En première instance en décembre 2022, le tribunal correctionnel de Paris l'avait condamné à un an de prison assorti d'une période de sursis probatoire de deux ans. Il avait fait appel et a de nouveau comparu le 27 novembre dernier.

Dans cette affaire, il lui est reproché d'avoir envoyé des messages à deux jeunes de 15 ans, en 2013 et en 2015-2016, qui consistaient pour l'un à évoquer des scénarios sexuels et, pour le second, à lui demander d'envoyer une photo de lui dénudé.

L'animateur de 59 ans avait aussi demandé en 2009 à un adolescent de 16 ans de se dénuder et de se masturber lors d'une audition pour le remake d'un film qui n'a jamais vu le jour.

«Aucune remise en question»

«Malgré le temps écoulé, aucune remise en question n'(a) été amorcée» par M. Morandini sur ces «passages à l'acte transgressifs», avait estimé la présidente du tribunal correctionnel en rendant son jugement en décembre 2022, soulignant néanmoins qu'il ne ressortait «ni du dossier, ni des débats, que l'on puisse qualifier M. Morandini de prédateur ou de pédophile».

Cette figure du paysage audiovisuel français a par ailleurs été condamnée en appel fin janvier à 18 mois de prison avec sursis pour harcèlement sexuel à l'encontre d'un jeune comédien, aggravant de six mois la peine prononcée en première instance.

Dans ce dossier, il était poursuivi pour avoir encouragé entre juin et septembre 2015 des comédiens, âgés de 19 à 26 ans au moment des faits, à s'exhiber nus pour les castings d'une web-série intitulée «Les Faucons», dont il était le producteur.

Il a aussi été reconnu coupable de travail dissimulé concernant quatre comédiens. La cour d'appel a condamné la société Ne zappez pas! Production (NZPP), dont il est l'unique gérant, à une amende de 10'000 euros.

A l'annonce de ce jugement, ses avocates avaient annoncé qu'elles allaient se pourvoir en cassation.

Jean-Marc Morandini reste à ce jour présentateur de l'émission quotidienne «Morandini Live» sur CNews.