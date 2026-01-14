La sœur de Daniel Balavoine évoque pour Sud-Ouest la mort du chanteur de Sauver l'amour le 14 janvier 1986, dans le désert du Mali. Et elle regrette qu'il n'ait pas suivi son instinct.

Covermedia Covermedia

Ce 14 janvier 2026 est le 40e anniversaire de la mort accidentelle du chanteur Daniel Balavoine, au Mali. Sa sœur Claire revient aujourd'hui sur les conditions qui ont mené à ce décès tragique du chanteur à l'âge de 33 ans.

Tous les fans de l'interprète de Tous les cris les S.O.S se souviennent douloureusement du crash de l'hélicoptère qui le transportait, avec Thierry Sabine, pendant un déplacement humanitaire dans le sillage du Paris-Dakar, au Mali. La faute au mauvais temps, à une erreur du pilote... Tout a été évoqué déjà à propos de l'accident.

Or Claire n'est pas d'accord. Et ce n'est ni une défaillance technique de l'appareil ni le mauvais temps qu'elle met en cause, mais l'éducation machiste. «Aujourd'hui, je sais que ce n'est pas l'hélicoptère qui l'a tué, mais le fait d'être monté à bord dans les circonstances que l'on sait», a-t-elle affirmé à Sud-Ouest.

Si la présidente de l'association Daniel Balavoine pointe un enchaînement de mauvaises décisions qui ont conduit à voler dans des conditions météo détestables, elle rappelle surtout que «Daniel ne voulait pas monter dans cet hélicoptère». Mais au lieu de suivre son instinct, alors que l'auteur-compositeur-interprète «avait très peur de l'avion et des airs», il a préféré jouer au bravache. «Sauf que, par crainte de passer pour une mauviette, il n'a pas osé dire non», estime la petite sœur du chanteur de L'Aziza.

Et de pester contre «cette connerie d'éducation à l'ancienne» selon laquelle «un homme n'a pas le droit de dire qu'il a peur».