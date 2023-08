Claudette Dion, la soeur de Céline, a donné des nouvelles de la chanteuse. Interrogée par le Journal de Montréal, elle a révélé que leur soeur Linda vivait désormais avec elle.

La soeur aînée de Céline Dion a donné des nouvelles de la chanteuse, diagnostiquée du Syndrome de la Personne Raide. (archives) Covermedia

Dans une récente interview accordée au Journal de Montréal, Claudette Dion a révélé que leur sœur Linda avait emménagé dans la maison de la diva, où elle vit avec ses trois fils.

« Quand je l'appelle et qu'elle est occupée, je parle à ma sœur Linda qui vit avec elle et me dit qu'elle travaille dur, explique-t-elle. Elle écoute autant que possible les meilleurs chercheurs dans le domaine de cette maladie rare. »

Spasmes musculaires incontrôlables

Céline Dion a révélé à ses fans en décembre 2022 qu'elle était atteinte d'une maladie neurologique « très rare » et incurable qui provoque des spasmes musculaires incontrôlables.

L'interprète de My Heart Will Go On s'est ensuite rendue sur Instagram en mai pour annoncer qu'après plusieurs reports, elle avait décidé d'annuler sa tournée mondiale Courage World Tour. Sa soeur a par ailleurs reconnu que le choix de Céline Dion d'annuler la tournée était la bonne décision.

Pas encore un médicament « qui fonctionne »

« Elle (Céline) se surpasse toujours, elle essaie toujours d'être la meilleure et la plus performante, a-t-elle affirmé. À un moment donné, votre cœur et votre corps essaient de vous dire quelque chose. Il est important de les écouter. »

Claudette Dion ajoute que sa sœur n'avait pas encore découvert un médicament « qui fonctionne », mais qu'il était « important » d'avoir de l'espoir.

Covermedia