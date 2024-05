La tenue de Kim Kardashian interpelle: «Comment tu respires?»

Kim Kardashian avait une taille plus fine que jamais à la soirée du Met Gala grâce à la création de John Galliano pour Maison Margiela. Beaucoup se demandent comment la star de la téléréalité a fait pour ne serait-ce que respirer dans son corset, par ailleurs sublime.

Kim Kardashian a inquiété ses fans après avoir montré une taille minuscule lors du Met Gala.

La star de la téléréalité, âgée de 43 ans et habituellement connue pour ses rondeurs, est arrivée sur le tapis rouge de l'événement de mode le plus couru des Etats-Unis dans une robe Maison Margiela imaginée spécialement pour l'occasion par le styliste John Galliano. Les fans ont rapidement remarqué à quel point sa taille paraissait minuscule et ont exposé leurs questions et remarques sur les réseaux sociaux

« Combien de côtes Kim s'est-elle fait enlever?????», a écrit un fan. « Où as-tu mis tous tes organes internes?», a demandé un autre. Quelqu'un d'autre a ajouté: « Comment tu respires?»

La fondatrice de la marque de shapewear SKIMS n'a pas révélé son secret pour l'instant.

Mais ce n'est pas la première fois que Kim Kardashian apparaît transformée au Met Gala. En 2022, elle portait la robe vintage originale Jean Louis de Marilyn Monroe, et s'est expliquée sur les efforts extrêmes qu'elle avait déployés pour entrer dans la tenue. « Je l'ai essayée et elle ne m'allait pas pas. Je l'ai regardée et j'ai dit: «Donnez-moi trois semaines». J'ai dû perdre 7 kg pour pouvoir l'enfiler, mais c'était un tel défi. J'étais déterminée à la porter», avait-elle déclaré à Vogue.

Avec Kim Kardashian, « souffrir pour être belle» n'est plus un vieil adage mais une réalité!

