«Je suis devenu l'homme le plus détesté du monde» - L'amant de Lady Di brise le silence

Pendant son mariage avec le prince Charles, la princesse Diana a entretenu une liaison de cinq ans avec son maître d’armes, James Hewitt. À 66 ans, ce dernier s’exprime notamment sur les rumeurs persistantes qui l’accusent d’être le père biologique du prince Harry.

Une image datant de 1994 montre James Hewitt (à gauche), la princesse Diana et le prince Harry. Image : IMAGO/ABACAPRESS

Bruno Bötschi

En novembre 1995, la princesse Diana a accordé une interview télévisée au journaliste de la BBC Martin Bashir, qui a par la suite non seulement changé sa vie, mais aussi ébranlé la monarchie britannique dans ses fondements.

Lors de l'entretien, Lady Di a avoué avoir eu une liaison avec James Hewitt, son moniteur d'équitation. «Oui, je l’adorais. Oui, j’étais amoureuse de lui. Mais j’ai été terriblement déçue», avait confié la princesse.

«Je suis devenu l’homme le plus détesté du monde»

James Hewitt, aujourd’hui engagé dans une œuvre caritative en Ukraine, se souvient de cette époque comme d’un enfer médiatique. Dans une interview accordée au Sun, il déclare: «Je suis devenu l’homme le plus détesté du monde après l’interview de Diana.»

La liaison entre Diana et James Hewitt, survenue dans les années 1980, a alimenté les spéculations, notamment à cause de la ressemblance physique entre l'homme de 66 ans et le prince Harry: tous deux sont roux. Mais l'ancien officier de cavalerie de l'armée britannique précise qu’il a rencontré Diana pour la première fois en 1986, soit deux ans après la naissance de Harry en 1984. Ce qui écarte toute possibilité qu'il soit le père biologique de Harry.

Malgré les démentis répétés, les rumeurs de paternité ont continué à circuler au fil des décennies. Elles ont même poussé le prince Harry à s’interroger sur leur véracité.

James Hewitt est connu pour sa liaison adultérine avec la princesse de Galles. KEYSTONE

«Je regrette de ne pas avoir eu une existence plus normale»

James Hewitt déplore aujourd'hui que cette polémique, associée à son image de «coureur de jupons», l'ait empêché de mener une vie normale. Interrogé sur les raisons de son célibat, il explique: «Au vu de mon parcours, des épreuves que j'ai traversées et de ma réputation d'homme le plus détesté du monde, cela devient évident.» Avant de poursuivre: «Je regrette de ne pas avoir eu une existence plus normale: un mariage réussi et des enfants.»

James Hewitt a aussi dû surmonter de graves problèmes de santé, dont un accident vasculaire cérébral en 2017, suivi d'une opération à cœur ouvert.

Aujourd'hui, il se consacre à sa mission humanitaire, ayant passé les deux dernières années à participer à des missions risquées en Ukraine. «J'ai l'impression qu'on m'a donné un nouveau souffle. Je dois maintenant tenter de devenir un peu meilleur et plus utile.»