Des photos de Lady Gaga au mariage de sa sœur ont fait émerger des spéculations sur une possible maternité. La chanteuse s'est rendue sur TikTok pour répondre, non sans humour, à ces croyances et en a profité pour passer un message important à ses fans.

Lady Gaga a démenti des rumeurs selon lesquelles elle attendrait son premier enfant. Covermedia

Covermedia

La chanteuse s'est rendue sur TikTok pour dire à ses fans qu'elle n'était pas enceinte.

« Je ne suis pas enceinte, je suis juste en train de pleurer à la salle de sport», a-t-elle déclaré, citant une phrase de la chanson Down Bad de Taylor Swift.

Lady Gaga a ensuite utilisé la vidéo pour encourager ses fans à voter lors des prochaines élections présidentielles américaines en novembre. « Inscrivez-vous pour voter ou vérifiez si vous êtes inscrit facilement sur www.headcount.org», a écrit l'interprète de Born This Way, qui soutient Joe Biden.

Ces spéculations sur une éventuelle grossesse ont circulé après que des photos de la chanteuse de 38 ans ont été publiées plus tôt dans la semaine lors du mariage de sa sœur, montrant ce qui semblait être un baby bump (ventre arrondi). Lady Gaga, de son vrai nom Stefani Germanotta, a assisté au mariage avec celui qui partage sa vie depuis quatre ans, Michael Polansky.

Sur les photos prises par des paparazzi, on la voit également porter une bague en diamant à l'annulaire. Or, elle n'a pas répondu aux spéculations sur ses fiançailles dans la vidéo TikTok. En juin dernier, la star américaine a écrit une lettre ouverte à ses fans, expliquant qu'elle était devenue plus « intime» afin de se ressourcer.

« Je peux dire pour la première fois depuis de nombreuses années que mon amour de l'art, de la musique, de la mode et du soutien à la communauté n'a jamais été aussi gratifiant», a-t-elle écrit.

La lauréate des Grammy Awards jouera dans la suite très attendue du film Joker, Joker: Folie à Deux, où elle incarnera Harley Quinn aux côtés de Joaquin Phoenix. La sortie du film est prévue dans le courant de l'année.

Covermedia