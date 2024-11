La visite de Laeticia Hallyday au Vietnam, qu'elle attendait si impatiemment depuis 2019, aurait pu tourner au drame.

Covermedia Marc Schaller

En effet, la veuve de Johnny Hallyday a vu le début de son séjour gâché par une infection bactérienne des reins, une pyélonéphrite, selon Closer. « Terrassée par la fièvre et des douleurs lancinantes au dos », elle a dû être soigné en urgence et hospitalisée, avant de pouvoir reprendre son parcours de visites humanitaires pour l'association La Bonne Etoile, dont elle est la marraine.

Ce 27 novembre, Laeticia Hallyday a publié un long message sur Instagram dans lequel elle remercie chaleureusement sa belle-sœur et complice Jessica Mass d'avoir été à ses côtés.

«Ma si précieuse belle-sœur»

« Ma gratitude dans sa forme la plus pure... Ma chère Jess, ma si précieuse belle-sœur », a écrit Laetitia Hallyday. « Pendant notre mission humanitaire au Vietnam, un moment d'épreuve s'est invité sur mon chemin. Mais tu étais là, avec ta tendresse infinie et cette force discrète qui te caractérise. Tu as veillé sur moi avec amour et pudeur, comme seule une sœur peut le faire. »

« Je n'oublierai jamais ces instants où ta présence m'a permis de trouver la sérénité nécessaire pour guérir, et la force de poursuivre cette mission qui nous est si chère pour La Bonne Etoile. Tu incarnes ce que signifie prendre soin des autres, avec cette lumière douce qui brille en toi Merci de m'avoir portée quand j'en avais besoin. Merci de tout ce que tu es. Je t'aime profondément », écrit Laeticia Hallyday, reconnaissante.