Vincent Lagaf': le montant de sa retraite l'indigne

L'ancien animateur vedette de TF1, Vincent Lagaf', a fait des confidences surprenantes sur sa retraite. Dans un documentaire diffusé sur C8, il a révélé le montant de sa pension, qui est loin d'être mirobolante.

A l'aube de ses 65 ans, Vincent Lagaf' se prépare à tirer sa révérence. imago images/PanoramiC

blue News Marc Schaller

C'est dans le documentaire «Télé : ton univers impitoyable», diffusé sur C8 le 6 avril 2024, que Vincent Lagaf' s'est livré à coeur ouvert sur sa carrière.

A l'âge de 30 ans, Vincent Lagaf' connait la consécration avec le jeu télévisé «Le Bigdil». Un succès fulgurant qui propulse l'animateur au rang de star, lui offrant une fortune presque inespérée. «Je n'ai pas gagné d'argent jusqu'à l'âge de 30 ans, et puis, à 30 ans, j'ai touché le jackpot d'un coup. Chaque jour, tu vois le cachet que tu prends… J'ai pété les plombs, je suis devenu une tête de con», confie-t-il.

Lorsque la gloire est au rendez-vous, tout semble possible. Mais quand le succès s'estompe... «Tu gagnes de l'argent, les gens t'aiment, t'as du succès, tu as besoin de parler à la direction de TF1, tu as directement la ligne. Après, quand ça s'arrête, tu as la secrétaire de la secrétaire de la secrétaire et tu n'arrives jamais à avoir le numéro de téléphone de la direction», se désole l'animateur.

Malgré ses années de succès, Vincent Lagaf' se retrouve aujourd'hui confronté à un revers de fortune. «Moi, Vincent Lagaf', avec tout ce que j'ai payé comme impôts, j'ai 1'700 euros de retraite», s'exclame-t-il.

«J'ai pu le faire, je n'ai fait de mal à personne, je payais quand même mes impôts. J'ai payé des impôts. Et d'ailleurs, quand je touche ma retraite, je me dis: «Vous êtes sûrs que j'ai payé tout ça d'impôts?» Parce que là, je suis à 1'700 balles de retraite», poursuit-il.

A l'aube de ses 65 ans, Vincent Lagaf' se prépare à tirer sa révérence. «J’ai bientôt 65 ans, il y a bien un moment où il va falloir que je raccroche les gants…», reconnaît-il avec lucidité. «Je me regarde dans le miroir le matin et je me dis: «Mais dans quel état tu es? Avec tout ce que tu as fait, arrête un peu. Calme le jeu!»»