Le fils de Michael Jackson évoque sa peau «tachetée»

Prince Jackson déclare dans un podcast que son père Michael Jackson était «très peu sûr de lui» en raison de son vitiligo cutané «tacheté».

Michael Jackson à son arrivée au tribunal de Santa Barbara en 2005. Aaron Lambert/The Santa Maria Times Pool via AP/dpa

Dans le podcast «Hotboxin' with Mike Tyson», Prince Jackson (26 ans), le fils aîné de Michael Jackson, a parlé de la maladie de peau de son célèbre père. «Quand j'étais plus jeune, il me l'expliquait et m'en parlait toujours», a déclaré Prince au cours de l'entretien.

«Je crois même que c'était dans le rapport d'autopsie. Je pense qu'on ne peut que spéculer sur la cause, mais c'est soit le vitiligo, soit une forme de lupus qui contribue au vitiligo».

Prince a raconté que la maladie de peau de son père avait provoqué chez lui une grande anxiété : «Il était très angoissé parce qu'il avait l'air d'avoir des taches, d'une certaine manière», a déclaré Prince. Avant de poursuivre: «Il voulait donc voir s'il pouvait lisser son apparence afin d'améliorer sa sécurité en ce qui concerne son apparence physique».

Le vitiligo ou maladie des taches blanches est une maladie chronique dans laquelle la peau se décolore sous forme de taches, écrit le Centre suisse pour l'allergie sur son site Internet.

Confidences chez Oprah Winfrey

Le roi de la pop en avait parlé en 1993 sur le plateau de l'animatrice américaine Oprah Winfrey. A l'époque, son changement d'apparence avait donné lieu à de nombreuses spéculations. On lui avait imputé des interventions cosmétiques.

Michael Jackson avait déclaré lors de l'émission : «J'ai une maladie de peau qui modifie la pigmentation de ma peau. C'est un phénomène auquel je ne peux rien», et il avait ajouté : «Quand les gens inventent des histoires selon lesquelles je ne veux pas être ce que je suis, cela me blesse. C'est un problème pour moi. Je ne peux pas le contrôler. Mais qu'en est-il de tous ces millions de personnes qui s'assoient au soleil pour devenir plus sombres, pour devenir différentes de ce qu'elles sont ? Personne ne dit rien à ce sujet».

La maladie serait d'origine familiale. «Cela me rend très triste», avait déploré le chanteur à succès décédé en 2009. Il a essayé d'atténuer les taches avec du maquillage. Il a toutefois trouvé étrange que ce sujet ait suscité autant de spéculations, car pour lui, le sujet n'était pas important.

Le mannequin canadien Winnie Harlow souffre également de la maladie des taches blanches. KEYSTONE

Depuis, on en sait plus sur le vitiligo. Le mannequin canadien Winnie Harlow souffre également de la maladie des taches blanches et en parle également dans ses interviews.