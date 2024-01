Alan Hamel, le mari de Suzanne Somers, révèle que des « choses étranges» se sont produites depuis sa mort. Il a confié à Page Six qu’il croyait désormais en « la vie après la mort».

Suzanne Somers aurait envoyé des signes à son mari depuis l’au-delà. Covermedia

Alan Hamel a en effet raconté comment il a été témoin de « choses étranges» depuis la mort de l'actrice en octobre 2023.

« Trois choses se sont produites. Le même jour, c'était très étrange. Un colibri est entré dans notre maison et a fait le tour de la cuisine, du salon et de la salle à manger», a déclaré Alan à Page Six. L'oiseau aurait « plané» devant une photo encadrée du couple avant de « se poser dessus et d'y rester».

Alan Hamel ajoute également que « la cheminée s'est allumée toute seule» et qu’« une musique du compositeur préféré de Suzanne s'est mise en marche». « Personne n'a jamais entendu parler de ce type», a-t-il précisé.

Alan Hamel, qui a 87 ans, a été « convaincu» par ces étranges coïncidences qu’il y avait une vie après la mort. « Je pense qu'il y a quelque chose que nous ne comprenons pas. Je pense qu'il y a un avion quelque part après que nous nous sommes débarrassés de notre corps. Nous avons toujours notre âme. Je pense que notre âme est de l'énergie. L'âme doit aller quelque part et faire quelque chose», a-t-il ajouté.

La comédienne était surtout connue pour ses rôles dans la sitcom Notre belle famille et American Graffiti. Elle est décédée d'un cancer du sein en octobre dernier. Suzanne Somers avait 76 ans.

