Le Prince de Galles a écrit un message touchant à l'attention de sa femme sur les réseaux sociaux. Kate Middleton a eu le 43 ans le 9 janvier (25).

Prince William

Covermedia Covermedia

Le prince William a souhaité publiquement un joyeux anniversaire à son épouse, la princesse de Galles.

Catherine Middleton a eu 43 ans le 9 janvier, et le fils du roi Charles III lui a rendu hommage sur les réseaux sociaux. Le frère du prince Harry a posté une photo inédite de son épouse en noir et blanc, accompagnée d'une légende pleine d'émotion.

« A la plus incroyable des épouses et des mères », a-t-il déclaré. « La force dont tu as fait preuve au cours de l'année écoulée a été remarquable. George, Charlotte, Louis et moi sommes si fiers de toi. Joyeux anniversaire, Catherine. Nous t'aimons. W. »

Le cliché a été pris par le photographe royal Matt Porteous à Windsor l'été dernier.

Kate Middleton a connu une année 2024 tumultueuse. Après avoir subi une opération abdominale programmée en janvier de l'année dernière, elle a révélé en mars, alors que les rumeurs les plus folles circulaient à son sujet, qu'on lui avait diagnostiqué un cancer et qu'elle suivait un traitement. Elle est ensuite restée discrète pendant une grande partie de l'année. En septembre, elle a publié un communiqué indiquant qu'elle avait terminé son traitement de chimiothérapie, mais qu'elle prenait son temps pour se rétablir.

« Faire ce que je peux pour éviter le retour du cancer est maintenant ma priorité », a-t-elle déclaré dans un message vidéo. « Bien que la chimiothérapie soit terminée, le chemin vers la guérison et le rétablissement complet est long et je dois continuer à prendre chaque jour comme il vient.»

Le roi Charles III et la reine Camilla ont également posté un message de joyeux anniversaire sur leurs stories Instagram, et les cloches de l'abbaye de Westminster ont sonné en l'honneur de la princesse de Galles.