Carnet noir Le monde de la soul en deuil : D’Angelo est mort à 51 ans

Basile Mermoud

14.10.2025

Le chanteur américain D'Angelo, figure de la soul contemporaine, est mort à 51 ans, ont rapporté plusieurs médias américains.

D’Angelo avait connu un important succès dans les années 1990/2000 avant de se faire beaucoup plus rare sur la scène musicale (archive).
imago images/Gonzales Photo
,

Agence France-Presse, Keystone-ATS

14.10.2025, 18:59

14.10.2025, 19:38

Le New York Times, citant sa famille, précise qu'il est mort des suites d'un cancer, sans préciser où. Le véritable nom de D'Angelo était Michael Eugene Archer. Il s'est fait connaître en 1994 comme producteur du titre ‹U Will Know› de Black Men United, avant de sortir son premier album à succès ‹Brown Sugar›. Au cours de sa carrière, il a remporté quatre Grammy Awards, notamment pour ses albums ‹Voodoo› (2000) et ‹Black Messiah› (2014).

Devenu un sex-symbol, D'Angelo a toujours été mal à l'aise avec cette image. Il s'est progressivement retiré de la vie publique et a connu des problèmes d'addiction à l'alcool et à la drogue. À partir de 2010, il avait amorcé un retour sur scène.

Michael Eugene Archer était père de deux enfants, nés de sa relation avec la chanteuse Angie Stone.

