Dimanche dernier, l'ancien pilote de Formule 1 Ralf Schumacher a fait son coming out en dévoilant son histoire d'amour. Son compagnon n'est autre qu'Étienne Bousquet-Cassagne, bien connu de la politique française et du RN.

Décrivant Étienne comme « la plus belle chose » qui lui soit arrivée, Ralf Schumacher avait touché le public dimanche dernier en révélant leur relation. Une annonce qui a mis en lumière un couple discret mais heureux.

Sous la bannière du Front National

Son compagnon, Étienne Bousquet-Cassagne, 33 ans, s'est fait connaître dans le milieu politique en se présentant aux élections municipales de 2013 à Villeneuve-sur-Lot sous la bannière du Front National.

Il a renouvelé sa candidature aux législatives et municipales de 2020. En 2013, il avait attiré l'attention en partageant une conférence de presse avec Jean-Marie Le Pen, qualifiant le fondateur du FN de « l’un des plus grands hommes politiques des cinquante dernières années ».

Fils d'agriculteurs, Étienne a grandi à Tonneins, une petite ville de moins de 10 000 habitants. Son père, Serge Bousquet-Cassagne, est président de la Chambre d'Agriculture de Lot-et-Garonne, tandis que sa mère est d'origine algérienne.

Selon le journal italien « Corriere della Sera », Ralf et Étienne se seraient rencontrés grâce à leur travail. Étienne serait manager chez Schumacher Wines, le domaine viticole dirigé par Ralf Schumacher. Le couple a souvent été vu ensemble lors d'événements sponsorisés par la marque.

Après son coming out, Ralf Schumacher a partagé une nouvelle photo de lui avec son compagnon, écrivant en allemand : « Merci beaucoup pour les nombreuses félicitations et commentaires. Nous sommes très heureux et vous remercions tous. »