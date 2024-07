Le prince George a 11 ans - son nouveau portrait fait sensation

Le prince George, deuxième dans l'ordre de succession au trône britannique, a soufflé ses onze bougies ce 22 juillet. Pour l'occasion, Kensington Palace a partagé une nouvelle photo du jeune prince, prise, comme souvent, par sa mère.

dpa dpa

Le prince George célèbre aujourd'hui, le 22 juillet, son onzième anniversaire. A cette occasion, une photo en noir et blanc a été postée sur Instagram par le palais de Kensington. On y voit George vêtu d'une chemise blanche et d'une veste sombre.

Le fils aîné de l'héritier du trône, le prince William, et de son épouse Kate est presque un adolescent. Avec la princesse Charlotte (9 ans) et le prince Louis (6 ans), il a encore deux jeunes frères et sœurs.

Bien que George n'assume pas encore de tâches royales, il est déjà sous les feux de la rampe à seulement dix ans. La ressemblance entre le père et le fils n'a pas échappé aux internautes, nombreux à commenter la photo sur les réseaux sociaux. «Il ressemble comme deux gouttes d'eau à son père», «Il tient de son père, c'est sûr», peut-on lire parmi les commentaires.

La photo du prince George a été prise par sa mère, Kate Middleton, une passionnée de photographie amateur. La princesse de Galles a l'habitude de capturer des moments de vie de ses enfants, comme le montre son compte Instagram officiel.

Toutefois, sa passion pour la photographie a récemment fait l'objet d'une controverse. En mars dernier, plusieurs agences de presse ont retiré une de ses photos en raison de suspicions de manipulation. L'image présentait des incohérences et Kate Middleton a dû présenter ses excuses pour avoir «expérimenté la retouche d'image».

Souffrant d'un cancer, Kate Middleton a dû réduire ses activités publiques ces derniers mois. Elle a néanmoins fait quelques apparitions remarquées, notamment lors de la parade «Trooping the Colour» pour le roi Charles et à la finale du tournoi de Wimbledon.

dpa