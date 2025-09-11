C'est la première fois depuis 19 mois que le prince Harry passe du temps en tête-à-tête avec son père, le roi Charles III. Un premier pas vers une réconciliation entre le duc de Sussex et Buckingham Palace?

Prince Harry

Covermedia Covermedia

Le prince Harry a déclaré que son père, le roi Charles III, allait « très bien» à la suite de leur rencontre privée cette semaine.

L'époux de Meghan Markle a participé à plusieurs événements caritatifs au Royaume-Uni ces derniers jours et l'attente du public britannique était forte de savoir si le roi et son fils allaient se rencontrer. Et pour cause: cela faisait 19 mois que le duc de Sussex et son père ne s'étaient pas vus, alors que les relations sont toujours très tendues.

En 2020, le prince Harry et son épouse Meghan, duchesse de Sussex, ont choisi de renoncer à leur rôle de membre senior de la famille royale et sont partis vivre aux Etats-Unis. Le couple a depuis donné plusieurs interviews assassines envers Buckingham Palace. Le prince Harry a également sorti, juste après la mort de sa grand-mère, la reine Elizabeth II, son autobiographie, Le Suppléant, dans laquelle il règle ses comptes avec son père de 76 ans et son frère, le prince William.

Depuis, les entrevues sont rares voire inexistantes. Le prince Harry avait rencontré le roi pour la dernière fois en février 2024, lorsque Charles III avait annoncé être atteint d'un cancer, pour lequel il reçoit toujours un traitement même s'il a repris ses engagements publics dès avril l'année dernière.

«Ce serait bien de se réconcilier»

Les sujets de Sa Majesté peuvent enfin espérer une réconciliation en cette rentrée 2025. Mercredi (10 sept. 25), le prince Harry s'est rendu dans la résidence de son père, Clarence House à Londres, pour prendre le thé. L'entrevue n'a duré que 54 minutes mais c'est un premier pas notable.

La visite a été confirmée par Buckingham Palace et, peu après, le duc de Sussex a assisté à un engagement pour sa fondation Invictus Games. Interrogé par les journalistes sur le monarque, Harry s'est contenté de répondre: « Oui, il va très bien, merci».

La relation entre Harry et William reste en revanche tendue, mais le père d'Archie et Lilibet a déclaré à la BBC en mai dernier qu'il espérait qu'ils parviendraient à dépasser leurs différends.

« J'aimerais me réconcilier avec ma famille. Cela ne sert à rien de continuer à se battre. La vie est précieuse. Je ne sais pas combien de temps il reste à mon père. Il ne veut pas me parler à cause de cette histoire de sécurité, mais ce serait bien de se réconcilier», avait déclaré le prince Harry alors qu'il demandait à avoir la même sécurité policière que lorsqu'il était un membre actif de la famille royale pour ses déplacements au Royaume-Uni, un procès qu'il a perdu.