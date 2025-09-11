  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Ils ont pris le thé Le prince Harry s'exprime après avoir enfin revu son père

Covermedia

11.9.2025 - 12:06

C'est la première fois depuis 19 mois que le prince Harry passe du temps en tête-à-tête avec son père, le roi Charles III. Un premier pas vers une réconciliation entre le duc de Sussex et Buckingham Palace?

Prince Harry
Prince Harry

Covermedia

11.09.2025, 12:06

Le prince Harry a déclaré que son père, le roi Charles III, allait « très bien» à la suite de leur rencontre privée cette semaine.

L'époux de Meghan Markle a participé à plusieurs événements caritatifs au Royaume-Uni ces derniers jours et l'attente du public britannique était forte de savoir si le roi et son fils allaient se rencontrer. Et pour cause: cela faisait 19 mois que le duc de Sussex et son père ne s'étaient pas vus, alors que les relations sont toujours très tendues.

En 2020, le prince Harry et son épouse Meghan, duchesse de Sussex, ont choisi de renoncer à leur rôle de membre senior de la famille royale et sont partis vivre aux Etats-Unis. Le couple a depuis donné plusieurs interviews assassines envers Buckingham Palace. Le prince Harry a également sorti, juste après la mort de sa grand-mère, la reine Elizabeth II, son autobiographie, Le Suppléant, dans laquelle il règle ses comptes avec son père de 76 ans et son frère, le prince William.

Depuis, les entrevues sont rares voire inexistantes. Le prince Harry avait rencontré le roi pour la dernière fois en février 2024, lorsque Charles III avait annoncé être atteint d'un cancer, pour lequel il reçoit toujours un traitement même s'il a repris ses engagements publics dès avril l'année dernière.

«Ce serait bien de se réconcilier»

Les sujets de Sa Majesté peuvent enfin espérer une réconciliation en cette rentrée 2025. Mercredi (10 sept. 25), le prince Harry s'est rendu dans la résidence de son père, Clarence House à Londres, pour prendre le thé. L'entrevue n'a duré que 54 minutes mais c'est un premier pas notable.

La visite a été confirmée par Buckingham Palace et, peu après, le duc de Sussex a assisté à un engagement pour sa fondation Invictus Games. Interrogé par les journalistes sur le monarque, Harry s'est contenté de répondre: « Oui, il va très bien, merci».

La relation entre Harry et William reste en revanche tendue, mais le père d'Archie et Lilibet a déclaré à la BBC en mai dernier qu'il espérait qu'ils parviendraient à dépasser leurs différends.

« J'aimerais me réconcilier avec ma famille. Cela ne sert à rien de continuer à se battre. La vie est précieuse. Je ne sais pas combien de temps il reste à mon père. Il ne veut pas me parler à cause de cette histoire de sécurité, mais ce serait bien de se réconcilier», avait déclaré le prince Harry alors qu'il demandait à avoir la même sécurité policière que lorsqu'il était un membre actif de la famille royale pour ses déplacements au Royaume-Uni, un procès qu'il a perdu.

Les plus lus

Le «Prince des ténèbres» rattrapé par l’affaire Epstein
Haute-Savoie: la police trouve un corps dans un sac au bord d'une route
«La peur est là et elle ne s'en va pas» - Un terrible fléau ronge le Pérou
Qu'est-ce que le «sepsis», qui tue chaque année 4000 personnes en Suisse?
«Il y a quelque chose de si effrayant à perdre ses cheveux»
La poisse continue de coller aux lattes des spécialistes de la vitesse français !