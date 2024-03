Le site web du palais de Buckingham fait le ménage. Le prince Harry et Meghan, son épouse, perdent leur page personnelle et se retrouvent en bas de la liste.

Le prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex, avaient conservé leur page personnelle en bonne place sur le site web du palais de Buckingham. Covermedia

Près de quatre ans après que le couple se fut dégagé de ses fonctions royales pour se lancer dans une nouvelle vie aux États-Unis, leurs profils individuels complets ont été retirés du site web du palais de Buckingham. Avant cette semaine, le prince Harry, 39 ans, et Meghan Markle, 42 ans, faisaient chacun l'objet d'une page de profil distincte de 2000 mots sur le site, sous un onglet intitulé « The Royal Family» (la famille royale).

Les autres membres de la famille royale qui continuent d'avoir leur propre page sont Catherine, princesse de Galles, son époux le prince William, ainsi que le frère du roi Charles III, Edward et son épouse Sophie, respectivement duc et duchesse d'Édimbourg.

Désormais, les visiteurs doivent faire défiler douze membres de la famille royale, dont le prince Andrew, avant d'arriver à un lien vers la page commune de Harry et Meghan. Une note bien visible en haut de la page explique que le couple n'exerce plus de fonctions publiques.

« Comme annoncé en janvier 2020, le duc et la duchesse de Sussex ont pris du recul en tant que membres actifs de la famille royale. Le couple s'est marié à la chapelle St George, à Windsor, le 19 mai 2018 et a deux enfants: Le prince Archie de Sussex et la princesse Lilibet de Sussex», peut-on lire dans la brève notice les concernant sur le site de Buckingham.

Covermedia