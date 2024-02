Le duc et la duchesse de Sussex ont lancé en toute discrétion leur nouveau site web, sussex.com. Au programme: leurs biographies, des actualités et des liens vers leur fondation caritative et leur société de production.

Harry et Meghan ont lancé leur site internet.

Alors que l'année 2024 commence difficilement, le prince Harry et Meghan Markle ont trouvé le temps de lancer sussex.com, un nouveau site web présentant les biographies de chacun d'entre eux, ainsi que des actualités et des liens vers leur fondation caritative et leur société de production.

« Le prince Harry, duc de Sussex, est un humanitaire, un vétéran militaire, un défenseur de la santé mentale et un militant de l'environnement », explique la biographie du premier. « Il a consacré sa vie d'adulte à faire avancer des causes qui le passionnent et qui favorisent un changement déterminant pour les gens et les lieux. »

La biographie de Meghan Markle est tout aussi professionnelle. « Meghan, duchesse de Sussex, est une féministe et une championne des droits de l'homme et de l'égalité des sexes. La cause des femmes et des jeunes filles qu'elle a toujours défendues reste un fil conducteur dans ses activités humanitaires et commerciales. Elle a été désignée comme l'une des femmes les plus influentes au monde dans des classements tels que celui des personnes les plus influentes du TIME Magazine, des 25 femmes les plus influentes du Financial Times, du Variety Power of Women et du Vogue 25 du British Vogue. »

Cette vitrine remplace l'ancien site web du couple, sussexroyal.com, qu'ils n'ont pas pu utiliser depuis qu'ils se sont retirés de leurs fonctions royales en 2020. Le roi Charles III ayant été récemment diagnostiqué d'un cancer et Catherine, princesse de Galles, étant toujours en convalescence après une opération de l'abdomen, il semble que le duc et la duchesse de Sussex se soient sentis prêts à améliorer leur propre image de marque auprès du public.

Covermedia