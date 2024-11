Mi-octobre, deux hommes ont cambriolé Shaw Farm, qui se situe sur le même domaine que le cottage où vivent le prince William, sa femme Kate et leurs enfants.

William et Kate vivent avec leurs enfants à Adelaide Cottage, sur le domaine de Windsor. KEYSTONE

Rédaction blue News Clara Francey

Grosse frayeur pour la famille royale britannique ! Dans la nuit du 13 au 14 octobre dernier, deux hommes encagoulés ont cambriolé le domaine de Windsor. Leur cible ? Une grange située dans la zone sécurisée du château dans laquelle est stocké du matériel agricole.

Après avoir escaladé une clôture de 1,80 m, les malfrats ont volé un pick-up noir et un quad rouge qui étaient garés dans le hangar.

«Il y a un système d’alarme, mais ils n’ont réalisé qu’il y avait eu un cambriolage que lorsque les voleurs ont percuté la barrière à la sortie de la ferme. La barrière a dû être remplacée, car elle était gravement endommagée», a expliqué une source au «Sun».

Des cambrioleurs bien informés

Les auteurs, qui n'ont pour l'heure pas été retrouvés, «devaient surveiller le château de Windsor depuis un certain temps», a indiqué cette même source.

Fort heureusement, le roi Charles III et la reine Camilla étaient absents au moment du cambriolage. En revanche, le prince William et la princesse Kate étaient eux bel et bien présents sur le domaine. «C’était un dimanche soir pendant la période scolaire, donc leurs enfants étaient probablement déjà au lit», s'est vu confier le Sun.

Adelaide Cottage, où vit le couple princier et ses trois enfants George (11 ans), Charlotte (9 ans) et Louis (6 ans), est à seulement cinq minutes de Shaw Farm, précise le tabloïd britannique.