Le roi Charles devrait-t-il envoyer Andrew, son frère déchu, en exil?

Le nouveau livre de révélations sur le prince Andrew paraîtra demain. Pour la famille royale britannique, ce scandale arrive au mauvais moment. Déjà, des experts de la noblesse demandent que le frère du roi Charles s'exile.

Lors des funérailles de leur mère en septembre 2022, c'était encore une union à trois : le roi Charles III, la princesse Anne et le prince Andrew suivent le cercueil de la reine Elizabeth II. Image : Phil Noble/PA Wire/dpa

Pas le temps ? blue News résume pour toi Selon la presse britannique, le nouveau livre de révélations "Entitled", qui sera en librairie demain jeudi, accable lourdement le prince Andrew.

L'historien Andrew Lownie décrirait dans son ouvrage le deuxième fils aîné de la reine Elizabeth II, décédée en 2024, comme "obsédé sexuel et vulgaire".

Le livre n'est pas encore en vente, mais les premiers experts de la noblesse exigent déjà que la famille royale renonce définitivement à Andrew.

"Ce que nous apprenons maintenant détruit tout reste de crédibilité et fait du prince Andrew une persona non grata", explique l'experte en noblesse de l'ARD, la comtesse Leontine von Schmettow. Montre plus

Demain, jeudi 14 août, paraîtra le nouveau livre de révélations sur le prince Andrew. L'ouvrage de l'historien Andrew Lownie fait déjà beaucoup de bruit en Grande-Bretagne.

Selon le "Daily Mail", le livre intitulé «Entitled : The Rise and Fall of the House of York» traite entre autres des «secrets et scandales» du prince Andrew.

On y apprend que Lownie décrit Andrew, le deuxième fils aîné de la défunte reine Elizabeth II, comme «obsédé sexuel et vulgaire» et lui reproche d'abuser de son statut royal.

Jeffrey Epstein, un délinquant sexuel américain décédé en 2019, aurait un jour déclaré à propos d'Andrew: «Nous sommes tous les deux notoirement accros au sexe. C'est la seule personne que je connaisse qui soit encore plus obsédée par ça que moi».

Le livre détruit le reste de crédibilité d'Andrew

Le livre n'est pas encore en vente, mais les experts* de la noblesse exigent déjà que la famille royale britannique renonce désormais définitivement au prince Andrew et se distancie clairement de lui.

«Ce que nous apprenons maintenant détruit tout reste de crédibilité et fait du prince Andrew une persona non grata», explique à t-online l'experte en noblesse de l'ARD, la comtesse Leontine von Schmettow .

Et de poursuivre: «Pourquoi le comportement apparemment irréfléchi et blasé d'Andrew à l'intérieur et à l'extérieur du palais est-il resté sans conséquences visibles?»

Dans ce contexte, la femme de 62 ans rappelle l'enquête menée au sein du palais contre la duchesse Meghan, l'épouse du prince Harry, lorsque des collaborateurs du palais se seraient plaints du ton employé.

La famille royale ne devrait plus s'afficher avec Andrew

Par le passé, la famille royale britannique n'a traditionnellement jamais pris position sur les publications de livres. Mais cette fois-ci, il est urgent d'agir, estime la comtesse Leontine von Schmettow.

Selon l'experte en noblesse, le titre d''Altesse royale' pourrait être définitivement retiré au prince Andrew. De même, le roi Charles pourrait, sous certaines conditions, retirer à son frère l'ordre vénérable de Garter, qui est un cadeau personnel du monarque.

Von Schmettow déclare à t-Online combien il serait important de prendre une distance visible maintenant. «La famille royale serait bien inspirée de ne plus s'afficher publiquement avec Andrew». D'autres experts de la noblesse vont même nettement plus loin dans leurs exigences et déclarent que le prince Andrew doit maintenant être exilé.

