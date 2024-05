Le roi Charles III, qui suit un traitement contre le cancer depuis le début de l'année a révélé qu'il avait perdu l'usage du goût en raison du traitement.

Lors d'un événement avec l'armée britannique, le roi Charles III a évoqué un effet secondaire qu'il subi pendant son traitement contre le cancer. Imago/Cover-Images

fts Fabian Tschamper

Pas le temps ? blue News résume pour toi Le roi Charles III suit un traitement contre le cancer depuis février 2024.

Lors d'une apparition publique avec l'armée britannique, il a parlé d'un effet secondaire de cette procédure, après qu'un vétéran lui a parlé de son propre traitement.

La nature du cancer n'est toujours pas confirmée. Le palais de Kensington a toutefois déclaré qu'il ne s'agissait pas d'un cancer de la prostate. Montre plus

Hier, lundi 13 mai, le roi britannique a visité le musée de l'armée dans le Hampshire, en Angleterre. A cette occasion, il a parlé de son traitement contre le cancer et de l'effet secondaire désagréable qu'il ressent jusqu'à présent.

Le roi Charles III a perdu le sens du goût et l'a confirmé à un vétéran de l'armée qui a lui-même été traité pour un cancer et s'est plaint de cet effet secondaire.

Il a lui-même ressenti cet effet secondaire au cours de son traitement, écrit "The Sun". Le cancer lui a été diagnostiqué en février après avoir subi un examen de la prostate.

La perte du goût et de l'odorat est normale

Le palais de Kensington a toutefois indiqué qu'il ne s'agissait pas d'un cancer de la prostate. Pendant l'examen, les médecins auraient "découvert un autre problème", qui s'est avéré être un cancer.

Il n'est pas rare qu'un patient constate des modifications de l'odorat et du goût pendant son traitement. En général, le symptôme disparaît à la fin du traitement, mais il peut aussi durer plus longtemps.

«Je voudrais exprimer ma plus profonde gratitude pour tous les messages»

Charles avait lui-même évoqué le diagnostic peu après sa publication et a remercié la population pour ses paroles chaleureuses : "Je voudrais exprimer ma plus profonde gratitude pour tous les messages. J'ai reçu d'innombrables messages de rétablissement et de soutien. Toutes les personnes touchées par le cancer savent à quel point ceux-là sont encourageants".