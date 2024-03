Le testament de Matthew Perry a été dévoilé

On en sait un peu plus sur les dispositions testamentaires de Matthew Perry. Les documents obtenus par TMZ révèlent que l’acteur de Friends a légué une grande partie de ses biens au Trust Vivant Alvy Singer et qui en sont les bénéficiaires.

Matthew Perry a laissé sa fortune à un trust nommé d'après un personnage inventé par Woody Allen. Covermedia

L'acteur de Friends, décédé en octobre 2023, souhaitait « laisser la majorité de ses biens à un trust», selon le testament qu'il a rédigé en 2009. Les documents, obtenus par TMZ, montrent que Matthew Perry a créé le Trust Vivant Alvy Singer, nommé d'après le personnage d'Annie Hall de Woody Allen en 1977.

La fortune de l'acteur de 54 ans avait été évaluée à environ 120 millions de dollars lors de son décès, mais les documents montrent des actifs supplémentaires qui ne figuraient pas dans son trust privé et représentent environ 1 million de dollars. Le père de Matthew, John Perry, et sa mère, Suzanne Morrison, sont nommés bénéficiaires du trust, ainsi que sa demi-sœur Caitlin Morrison et son ex-petite amie Rachel Dunn. Les exécuteurs testamentaires sont Lisa Ferguson et Robin Ruzan, l'ex-femme de Mike Myers, qui ont travaillé avec le comédien sur l'émission Celebrity Liar en 2010.

Bien qu’il n'ait pas eu d'enfants, Matthew Perry a explicitement indiqué dans son testament que tout enfant qu'il pourrait avoir après 2009 ne devrait pas être « explicitement autorisé» à hériter de sa fortune.

L’acteur a été retrouvé sans vie dans son bain à remous l'année dernière. Le rapport du médecin légiste a confirmé qu'il était décédé des « effets aigus de la kétamine» avec des facteurs contributifs comprenant la noyade, la maladie coronarienne et les effets de la buprénorphine (utilisée pour traiter les troubles liés à l'utilisation d'opioïdes).

