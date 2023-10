L'équipe de Friends lui rend hommage... silence radio des acteurs principaux

Matthew Perry est mort à l'âge de 54 ans ce week-end. Sur les réseaux sociaux, les créateurs et certains acteurs de Friends ont salué sa mémoire.

La mort de la star de Friends, Matthew Perry, a provoqué une vague de chagrin dans le monde, mais aussi, bien évidemment, auprès de ses collègues de la célèbre sitcom.

La star américano-canadienne, connue pour avoir joué Chandler Bing dans la série emblématique des années 90, a été retrouvée morte, samedi (28 oct. 23), à son domicile de Los Angeles après une apparente noyade, a confirmé son représentant à NBC News.

Le décès de l'acteur de 54 ans a poussé de nombreux collègues à se remémorer son talent et sa gentillesse, notamment les co-créateurs de Friends, Marta Kauffman et David Crane, ainsi que le producteur exécutif Kevin Bright. « Nous sommes choqués et profondément attristés par le décès de notre ami bien-aimé Matthew, ont-ils écrit dans un communiqué. Cela semble encore impossible. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que nous nous sentons chanceux de l'avoir eu dans notre vie. C'était un talent brillant. C'est un cliché de dire qu'un acteur s'approprie un rôle, mais dans le cas de Matthew, il n'y a pas de mots plus vrais. Depuis le jour où nous l'avons entendu pour la première fois incarner le rôle de Chandler Bing, il n'y avait personne d'autre pour nous. »

« Nous chérirons toujours la joie, la lumière, l'intelligence aveuglante qu'il a apportées à chaque instant, pas seulement dans son travail, mais aussi dans la vie. Il était toujours la personne la plus drôle de la pièce. Encore plus, il était le plus doux, avec un cœur généreux et altruiste », ont-ils loué, avant de conclure avec un clin d'œil aux titres de la série, en déclarant : « C'est vraiment Celui où nous avons eu le cœur brisé. »

Maggie Wheeler, qui jouait Janice, la petite amie de longue date de Chandler, a écrit sur Instagram: « Quelle perte. Tu vas manquer au monde, Matthew Perry. La joie que tu as apporté à tant de personnes au cours de ta trop courte vie perdurera. Je me sens tellement bénie par chaque moment créatif que nous avons partagés. »

Paget Brewster, qui a incarné Kathy, la petite amie de Chandler dans la saison quatre, s'est souvenue de son camarade sur X/Twitter: « Il était adorable avec moi dans Friends et à chaque fois que je l'ai vu dans les années qui ont suivi. »

Morgan Fairchild, qui a joué le rôle de Nora Bing, la mère de Chandler, a ajouté: « J'ai le cœur brisé par la mort prématurée de mon «fils»... La perte d'un jeune acteur aussi brillant est un choc. »

Les autres membres du casting principal, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer et Matt LeBlanc, qui sont apparus aux côtés de lui tout au long de sa diffusion de 1994 à 2004, n'avaient fait aucun commentaire lundi matin.

