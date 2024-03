A l’approche du premier anniversaire de la mort de Marion Game, M6 a consacré hier une soirée spéciale à la série avec au programme les extraits des meilleurs moments des couples à l’écran. Avant le lancement de la soirée, Gérard Hernandez a tenu à rendre hommage à Marion Game, alias «Huguette», son ancienne coéquipière et épouse fictive dans Scènes de Ménage.

Gérard Hernandez avec Marion Game au 57e Festival de télévision de Monte-Carlo, le 17 juin 2017 à Monaco. AFP

L’actrice, qui est aussi passée par le théâtre et le cinéma et a tenu un rôle dans Plus belle la vie, s’est éteinte à 84 ans le 23 mars 2023. Elle avait rejoint Scènes de Ménage aux débuts de la série en 2009 et formé un duo de retraités grincheux avec Gérard Hernandez, alias « Raymond ».

L’acteur a évoqué le « choc » qu’il a ressenti en reprenant le tournage dans l’appartement du couple de retraités sans Marion Game. « C’est plein d’elle, c’est plein de ‹Guéguette› partout », s’est-il rappelé, avant d’ajouter : « Pour moi, elle n’est jamais partie parce que notre métier a ceci d’inhérent, c’est que le personnage est plus fort que le comédien. »

Ébranlé par son décès, Gérard Hernandez avait hésité à continuer l’aventure Scènes de Ménages sans Marion Game, mais a fini par reprendre le rôle de Raymond en compagnie d’invités.

La mort de Marion Game a finalement été évoquée dans la série pour la première fois dans un épisode sorti le 29 janvier dernier, où Raymond s’adressait à elle en regardant vers le ciel.