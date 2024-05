Les prix de la nouvelle tournée de Billie Eilish sont qualifiés de «scandaleux» par des fans en colère des deux côtés de l'Atlantique. Et les critiques sont vives sur les réseaux sociaux.

Les fans de Billie Eilish sont furieux du prix des billets pour sa prochaine tournée mondiale. Covermedia

Les tarifs de la nouvelle tournée de la chanteuse Bad Guy sont qualifiés de « scandaleux» après qu'elle a dévoilé son programme de 81 dates cette semaine. La tournée est destinée à soutenir le prochain album de Billie, Hit Me Hard and Soft, et si les fans ont exprimé leur excitation à l'annonce de ces nombreux concerts, beaucoup ont été consternés par les prix des billets.

Les billets debout à admission générale pour les concerts au Royaume-Uni coûteront 150 livres sterling, ce que beaucoup considèrent comme trop élevé compte tenu de la crise mondiale actuelle du coût de la vie. A Paris, le premier prix est fixé à 74,50 euros, annonce le site de l'AccorArena.

« J'adore Billie, mais il est impossible que ces billets coûtent autant», a écrit un internaute sur X/Twitter, ajoutant que les billets pour la dernière tournée mondiale de Taylor Swift étaient moins chers: « J'ai payé moins cher pour des places debout lors du Eras Tour et c'était à Wembley!» « Je sais que je me plains tout le temps, mais regardez le prix des billets de Billie Eilish, a écrit un autre fan britannique. Il faut vraiment faire quelque chose pour le prix des billets, c'est vraiment scandaleux!»

Les fans américains de Billie Eilish sont tout aussi perplexes. « Le prix minimum pour le spectacle de Billie Elish à Minneapolis est de 141 dollars», a écrit un fan américain mécontent.

La tournée de Billie Eilish, âgée de 22 ans, dont le public est aussi très jeune, débutera au Canada en septembre.

