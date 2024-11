«Les femmes mariées devraient remercier les maîtresses» - Claude Lelouch dérape

Invité de «L'Heure des pros» cette semaine sur CNEWS, le réalisateur Claude Lelouch a provoqué un tollé en tenant des propos jugés «sexistes».

Claude Lelouch : «Les femmes mariées devraient remercier les maîtresses. Très souvent quand on va ailleurs on est content de rentrer à la maison» dans #HDPros pic.twitter.com/62thH9rU1j — CNEWS (@CNEWS) November 13, 2024

Rédaction blue News Marc Schaller

Interrogé sur sa vision des femmes et de l'amour, le cinéaste a lancé: «Quand je dis qu'on est fidèle tant qu'on n'a pas trouvé mieux, c'est vrai, que ce soit pour une femme, une voiture, un frigo, n'importe quoi.» Une comparaison qui a fait bondir l'animateur Pascal Praud: «Oh la la! Oh la la!»

Loin d’en rester là, le réalisateur d'«Un homme et une femme» a aussi déclaré: «Les femmes mariées devraient remercier les maîtresses, car souvent, quand on va ailleurs, on est content de rentrer à la maison.»

Des propos qui ont déclenché un tollé sur les réseaux sociaux: «lamentable propos de comptoir, machiste et sexiste», «à vomir», «d'un sexisme écoeurant»...

Face à l'ampleur de la polémique, Claude Lelouch a présenté ses excuses sur le réseau social X.