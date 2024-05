Anna Wintour a refusé de laisser entrer quatre objets au Met Gala. Dans l'émission Today, la papesse de la mode a révélé lesquels.

Anna Wintour a banni quatre articles spécifiques du Met Gala 2024. Covermedia

Covermedia

Lors de son passage à l'émission matinale Today, la grande dame de la mode a révélé quatre choses particulières qu'elle a refusé d'autoriser lors de cet événement très médiatisé.

« Est-il vrai que vous avez banni la ciboulette, les oignons et l'ail du menu?», a demandé la coanimatrice de Today, Jenna Bush Hager, à Anna Wintour lors d'une interview réalisée le 6 mai, le jour du gala.

« Eh bien, ce sont trois choses que je n'aime pas particulièrement. Alors oui, c'est vrai», a répondu Anna Wintour, âgée de 74 ans.

En plus de protéger l'haleine de ses invités, l'hôtesse de la soirée a pris la décision de protéger leur sérénité et de favoriser les échanges réels. En effet, le quatrième objet que la rédactrice en chef de Vogue USA a déclaré interdit lors de cette soirée de collecte de fonds de la mode est le téléphone portable. Son espoir: que les invités soient plus enclins à discuter entre eux et à être bien présents dans l'instant.

« C'est souvent merveilleux d'entendre, après le dîner, des gens dire: «Nous avons eu les conversations les plus merveilleuses». C'est donc l'idée que la vie peut exister sans une photo sur votre téléphone portable», explique-t-elle.

Le thème du Met Gala pour 2024 est Sleeping Beauties (Belles au bois dormant): Réveiller la mode, tandis que le code vestimentaire est « Garden of Time» (Jardin du Temps).

Anna Wintour avait revêtu un long manteau orné de fleurs de la collection automne/hiver 2024 Loewe revisité pour arpenter le tapis rouge.

Gala du Met : Les plus belles robes Retour sur les plus belles robes du Gala du Met 2024. 07.05.2024

Covermedia