Tom Cruise a-t-il craqué pour Pamela Anderson ?

Que se passe-t-il entre Pamela Anderson et Tom Cruise ? Selon The National Enquirer, la star de Mission Impossible aurait été impressionnée par la performance de l'actrice dans The Last Showgirl.

Pamela Anderson début 2025. KEYSTONE

Covermedia Covermedia

Les spéculations sur une histoire d'amour naissante entre Pamela Anderson et Tom Cruise commencent à se multiplier.

L'actrice serait même en train de «faire de la place pour l'amour dans sa vie» après «quelques années bien remplies passées à faire ses preuves» dans le monde du cinéma, a confié une source au Daily Mail.

La star de Barb Wire aurait attiré l'attention de Tom Cruise pour la première fois le mois dernier. Celui-ci aurait en effet été impressionné par sa performance dans le film marquant son grand retour, The Last Showgirl.

«Le film a permis au public de voir Pam sous un tout autre jour, y compris Tom», a déclaré une source au National Enquirer le mois dernier. «Ils sont en contact depuis lors.»

La source a ajouté qu'il y avait « sans aucun doute une étincelle» entre les deux stars.

La star d'Alerte à Malibu a précédemment été liée sentimentalement à son partenaire dans Y a-t-il un flic pour sauver le monde ?, Liam Neeson. Les rumeurs de romance avaient surgi au moment de leur promotion très complice du film l'été dernier.

En décembre, Pamela Anderson a confirmé qu'elle et Liam Neeson avaient eu «une relation amoureuse pendant une courte période, mais seulement après avoir terminé le tournage». La comédienne avait déclaré au magazine People que même si cette idylle avait été de courte durée, elle était certaine qu'ils « feraient toujours partie de la vie l'un de l'autre».

Tom Cruise a récemment été lié à l'actrice Ana de Armas, avec qui il aurait eu une relation pendant plusieurs mois l'année dernière. Le couple se serait séparé en octobre.