Linda Evangelista : «Je sais que j’ai un pied dans la tombe»

Linda Evangelista a été diagnostiquée d'un cancer du sein deux fois en cinq ans. Imago

Linda Evangelista a révélé qu'on lui avait diagnostiqué deux cancers du sein en cinq ans. La top-modèle a expliqué dans une interview pour WSJ. Magazine avoir été atteinte d'un cancer en 2018 qui avait récidivé en juillet 2022.

« Il a été détecté lors de ma mammographie annuelle (la première fois), a-t-elle déclaré à la publication. Les résultats n'étaient pas bons et, pour d'autres raisons médicales, sans hésitation, comme je voulais mettre tout ça derrière moi et ne plus avoir à m'en occuper, j'ai opté pour une mastectomie bilatérale. Pensant que je serais tranquille à vie. Le cancer du sein n’allait pas me tuer.»

Après la réapparition de son cancer l'année dernière, la mannequin a lancé à son oncologue: « Faites un trou dans ma poitrine. Je ne veux pas que ça ait l'air joli. Je veux que vous fassiez une excavation. Je veux voir un trou dans ma poitrine quand vous aurez fini. Vous me comprenez? Je ne veux pas mourir de ça. »

La star de 58 ans a expliqué qu'elle n'avait parlé de son diagnostic qu'à une poignée de personnes parce qu'elle ne voulait pas l'annoncer publiquement « pendant qu'(elle) le vivait ».

Elle a avoué avoir reçu un « horrible score oncotype », qui représente le risque de récidive du cancer, et son oncologue lui a récemment dit que son pronostic était « bon » mais qu'« il y avait une chance » qu'il revienne. « Je sais que j'ai un pied dans la tombe, mais je suis en phase de célébration. Je me suis sortie d'horribles problèmes de santé. J'en suis à un stade où je suis heureuse de célébrer mon livre (Linda Evangelista Photographed by Steven Meisel), ma vie. Je suis tellement heureuse d'être en vie. Tout ce qui arrive maintenant est un bonus. »

Linda Evangelista fera don des bénéfices du livre, qui sortira le 13 septembre, à la recherche sur le cancer du sein.

Covermedia