Si la brève liaison entre Linda Hardy et Johnny Hallyday en 1994 n'est plus un secret, celle, plus discrète, avec une star du petit écran a surpris Jordan Deluxe. L'ex-Miss France a donné quelques détails de sa romance avec Jean-Luc Delarue dans l'émission La piscine, sur C8.

Sur la raison de leur rupture, Linda Hardy a évoqué la vie « très occupée» du présentateur de Ça se discute, sans pour autant avoir remarqué les problèmes de drogues dont il souffrait.

Covermedia

Linda Hardy a révélé qu'elle avait fréquenté l'ancien animateur-star de France 2, Jean-Luc Delarue, décédé en 2012. L'ex-reine de beauté, élue miss France en 1992, a affirmé garder un bon souvenir de cette relation.

« Il y en a un avec qui ça avait bien duré, mais il n'est malheureusement plus de ce monde... C'était Jean-Luc Delarue», a-t-elle avoué le 1er juillet dernier devant le regard ahuri de Jordan Deluxe, dans son émission La piscine sur C8. « J'étais jeune et lui aussi. Je devais avoir 24 ou 25 ans. Nous sommes restés ensemble un peu plus de six mois.»

Malgré leur popularité et « les paparazzi» de l'époque, les deux stars ont pu garder leur relation « secrète», et même profiter de « vacances ensemble à Bali» sans percer leur romance au grand jour. Sur la raison de leur rupture, Linda Hardy a évoqué la vie « très occupée» du présentateur de Ça se discute, sans pour autant avoir remarqué les problèmes de drogues dont il souffrait.

«Il n'a jamais été question de faire un enfant avec lui»

« On ne se parlait plus et on ne se voyait plus, il avait sa vie», a déclaré la top-modèle de 50 ans, avant d'ajouter: « Il n'a jamais été question de faire un enfant avec lui, surtout à cet âge-là, je n'en avais pas du tout envie (...) mais c'est quelqu'un que j'aimais vraiment beaucoup et qui était extrêmement brillant.»

Si Jean-Luc Delarue était « discret» sur sa vie privée, Linda Hardy a justifié cette nouvelle confidence par le fait que l'animateur n'était désormais « plus là».

« Là, on en parle, il n'est plus là», a-t-elle expliqué. « Et puis après vous avez aussi des hommes que vous croisez dans votre vie et qui n'ont pas forcément envie que tout le monde sache qu'on a eu une histoire ensemble. Je trouve qu'il faut être hyper respectueuse (...) ça se décide à deux. Jean-Luc n'est plus là aujourd'hui donc je peux décider toute seule, mais je n'irai pas parler d'une relation que j'ai eue avec quelqu'un sans qu'il soit d'accord», a ajouté Linda Hardy.

Covermedia