Après l'Eurovision et une tournée, ce sera un mariage pour Louane ! La chanteuse a surpris le public de Quotidien en annonçant son union prochaine avec le père de sa fille, Florian Rossi.

Décidément, l'année est intense pour Louane.

Après sa septième place décevante à l'Eurovision, et une tournée à venir incluant des dates européennes, la chanteuse a d'autres projets sur le plan personnel.

Invitée sur le plateau de Quotidien mercredi (21 mai 25), la maman d'Esmée, cinq ans, a fait une grande annonce concernant son emploi du temps bien rempli.

« Dans un an, je suis en tournée. Je suis en tournée à partir de septembre jusqu'à probablement l'Eurovision de l'année prochaine (...). Puis, je me marie aussi. J'ai des trucs à prévoir, quoi», sourit-elle.

L'interprète de Maman est en couple avec le père de sa fille, Florian Rossi, chanteur, multi-instrumentiste et compositeur de 34 ans. Suite à sa participation au concours de chant, elle avait tenu à rendre hommage à sa tendre moitié sur Instagram, qui laissait déjà présagé une union prochaine.

« Je ne sais pas comment tu as pu me supporter tout au long de cette épreuve. Ton amour est si pur, et je suis infiniment reconnaissante de t'avoir dans ma vie. J'ai hâte d'être ta femme. Je t'aime, je t'aime, je t'aime», avait écrit Louane à son « fiancé Flo».