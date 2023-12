Lucie Lucas clarifie ses propos sur Victoria Abril: «J'ai été témoin»

Lucie Lucas a accusé Victoria Abril d’agression sexuelle. L'héroïne de la série Clem s’est expliquée sur l’antenne de France Info.

Lucie Lucas s’en est prise à Victoria Abril, qui a signé la tribune de soutien à Gérard Depardieu, l’accusant en commentaires de publications de Charlotte Arnould « d’agression sexuelle» sur ses partenaires. Covermedia

« Victoria Abril, c'est pas vrai?? Je suis sous le choc... Dis-moi que tu n'as pas fait ça?! Tu veux qu'on parle de tes nombreuses agressions y compris sexuelles envers tes partenaires? À y réfléchir, je ne suis pas surprise que tu aies signé ce torchon... Tu flippes toi aussi et à y réfléchir tu as bien raison. Ça suffit le délire», avait-elle écrit.

Des propos qu’elle a tenu à expliquer sur l’antenne de France Info au 23h, révélant qu’elle n’était pas victime, mais témoin. « Des violences sexuelles dont je l'accuse n'ont pas été tournées contre moi, mais ce sont des choses dont j'ai été témoin», précise-t-elle. Et de préciser le fond de sa pensée.

« Ce n'est pas Victoria Abril que j'ai envie d'accuser. J'ai eu cette espèce de montée de sang, c’est vraiment mon sang qui a parlé. Je me suis peut-être permis ça, parce que c'est ma «maman de cinéma» et que je me suis sentie profondément trahie et abandonnée par elle», entame-t-elle.

Comme elle l’explique sur les ondes, elle voulait en effet dénoncer « ce sentiment d'impunité qui est total chez certaines personnes, notamment chez certaines personnes des générations de Gérard Depardieu et Victoria Abril, qui se permettent de tyranniser vraiment des plateaux entiers et d'avoir des comportements qui ne sont pas admissibles, voire qui ne sont pas légaux, sans que personne ne dise rien».

Charlotte Arnould a porté plainte contre Gérard Depardieu pour viol et agression sexuelle, ce qu'il a démenti. Victoria Abril n'a pas réagi aux accusations de Lucie Lucas.

