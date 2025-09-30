  1. Clients Privés
Pendant son coma En 2023, Madonna raconte avoir parlé à sa mère décédée en 1963 

Covermedia

30.9.2025 - 19:31

Madonna a participé pour la première fois à un podcast, On Purpose with Jay Shetty, lundi (25 septembre 25). La star y a affirmé avoir discuté avec sa mère, décédée en 1963, quand elle s'est elle-même trouvée dans le coma en 2023.

Madonna
Madonna

Covermedia

30.09.2025, 19:31

Madonna a affirmé avoir rendu visite à sa défunte mère «de l'autre côté» lorsqu'elle était inconsciente.

Lors d'une interview pour le podcast On Purpose with Jay Shetty lundi, la reine de la pop a rappelé qu'elle avait été traitée dans une unité de soins intensifs et qu'elle était restée dans le coma pendant quatre jours après qu'on lui a diagnostiqué une « infection bactérienne grave ». Madonna a raconté qu'elle avait alors eu une vision de sa mère, également appelée Madonna Ciccone, décédée d'un cancer du sein en décembre 1963.

«J'étais presque de l'autre côté, et j'ai eu un moment de conscience», a-t-elle raconté. «Ma mère m'est apparue et m'a dit: «Veux-tu venir avec moi?» Et j'ai répondu: «Non».

Madonna a ajouté que son assistante était dans la pièce à ce moment-là et qu'elle l'a entendue dire «Non». «Puis, quand je me suis réveillée, j'ai réalisé que ce ‘Non’ était dû au fait que je devais pardonner et faire le bien auprès des personnes contre lesquelles j'ai des rancœurs », a poursuivi l'actrice de 67 ans.

En question, notamment, sa relation compliquée avec son frère Christopher Ciccone. L'artiste visuel est décédé d'un cancer du pancréas à l'âge de 63 ans en octobre 2024.

«Je ne lui ai pas parlé pendant des années, des années et des années. C'est parce qu'il était malade qu'il m'a tendu la main en me disant: ‘J'ai besoin de ton aide’. Je me suis alors demandé si j'allais aider mon ennemi, et c'est ce que j'ai ressenti. Et c'est ce que j'ai fait», a-t-elle expliqué. «J'ai fini par l'aider et je me suis sentie tellement soulagée. C'était une telle charge pour moi, un tel poids en moins, un bagage que j'ai pu déposer pour pouvoir enfin être dans une pièce avec lui et lui tenir la main, même s'il était mourant, et lui dire ‘Je t'aime et je te pardonne’. C'était vraiment important.»

