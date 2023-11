Marlène Jobert a reçu la Légion d'honneur des mains du président de la République, Emmanuel Macron. Comme le révèle Actu Normandie, celle qui vit désormais dans le Pays d'Auge était à l'Elysée pour recevoir la distinction.

Marlène Jobert est chevalière de la Légion d'honneur ! Covermedia

La comédienne, qui vit désormais dans le Pays d'Auge, a en effet reçu la distinction des mains du président de la République, Emmanuel Macron, à l'Elysée, entourée de ses filles Joy et Eva Green, ainsi que de Dominique Besnehard.

Lors de la cérémonie, Emmanuel Macron a évoqué le théâtre, qu'elle a découvert en Côte d'Or, où elle a déménagé après être née en Algérie. Une activité devenue une échappatoire « face aux rigueurs éducatives de votre père Charles, aux côtés de votre mère Eliane, dont l’amour tout à la fois profond et distant est teinté de la pudeur d’alors », comme le relaye Actu Normandie.

« Chère Marlène Jobert, parmi ces gloires nationales avec qui vous foulez les tapis rouges, vous vous frayez un chemin à part, en suivant vos propres caps. Pas à pas, vous vous faites ainsi plus rare au cinéma, pour mieux déployer, partout ailleurs, vos multiples talents; ceux d’entrepreneuse, ou de chanteuse; ceux d’épouse et de mère aussi, avec votre mari Walter Green », poursuit Emmanuel Macron, qui rappelle que six écoles portent aujourd'hui le nom de Marlène Jobert.

