Mathieu Kassovitz a tenté de minimiser la gravité de son accident de moto survenu voilà une semaine. Le comédien a montré ses blessures dans une vidéo Instagram et expliqué comment il avait chuté.

L’acteur a en effet publié une vidéo sur Instagram, dans laquelle il raconte les circonstances du drame.

« On a fait une super séance de pilotage. À la fin de journée, le directeur de l’école de pilotage a voulu faire avec un baptême avec ma fille. Il m’a demandé de passer devant sur le circuit. Je me suis dit il faut que je pousse, faire un peu le super-héros pour ma fille», explique-t-il. C'est ainsi qu'il a filé « tout droit dans la rambarde de sécurité», mais « heureusement il n’y a eu que les jambes de touchées», ajoute-t-il, avant d’ironiser: « je suis un mauvais motard».

Il a ensuite montré ses jambes, détaillant avoir désormais « une tige en titane» au niveau du fémur. Sa cheville est quant à elle maintenue par d'autres tiges, le temps qu'elle se reconsolide. En effet, Mathieu Kassovitz a pu échapper à l’amputation. « Le médecin qui m’a accueilli était sûr qu’il allait m’amputer. Mais ils ont fait un super boulot. J’ai pris une énorme claque, je découvre cela, je suis vraiment admiratif. Ma cheville était détruite, en miettes de thon, le terme technique, je remarcherai dans 6 mois», explique-t-il.

Le comédien et réalisateur a également tenu à remercier le système de santé français. « J’ai eu beaucoup de chance. Ils ont mis une tige de titane. Les hôpitaux français, c’est incroyable ce qu'il s’y passe. On vous soigne, on vous prend par la main, on vous accompagne. Ils sont très peu payés pour ce qu’ils donnent. Mais c’est une fierté française. On sait pourquoi on paie nos impôts», poursuit-il.

Et de prendre conscience qu’il est peut-être désormais temps de se calmer: « Votre réaction m’a bouleversé», confie-t-il, en référence aux nombreux messages de soutien reçus. « J’ai 56 ans, il faut peut-être que j’arrête d’être un c*nnard. Et je prends conscience qu’il y a des gens qui m’aiment. Ça m’a connecté avec vous. Ça, c’est un cadeau de la vie, qui est inestimable», a lancé Mathieu Kassovitz.

Covermedia