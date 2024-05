Meghan et Harry nagent dans le bonheur

Meghan Markle a confié qu'elle et le prince Harry nageaient dans le bonheur. « Nous nous portons à merveille », a-t-elle déclaré à People. « Nous sommes heureux de voir notre famille grandir et évoluer. Bien sûr que je suis heureuse. Nous sommes vraiment heureux. »

Le couple vient de terminer un voyage de trois jours au Nigeria, au cours duquel Meghan Markle a fait quelques révélations sur ses enfants, Archie, cinq ans, et Lilibet, qui aura trois ans en juin. (archives) Cover Images

Cover media Barman Nicolas

La duchesse a expliqué à un groupe d'élèves de l'Académie Lightway à Abuja que sa fille, Lilibet, avait récemment dit : « Maman, je me vois en toi ». « En regardant autour de moi, je me vois aussi en chacun de vous », a-t-elle ajouté.

Meghan Markle a également parlé de l'amour de Lilibet pour la danse, expliquant aux élèves que c'est « le cours préféré de Lili. C'est peut-être parce qu'elle saute partout. » Après avoir visité une classe de STIM, où le couple a vu des voitures robots conçues par les élèves, Meghan Markle a révélé qu'Archie aimait construire des objets.

Autorisés à conserver les nombreux cadeaux reçus

Le couple a également reçu de nombreux cadeaux au cours de leur voyage. La politique royale officielle stipule que les membres de la famille royale ne sont pas autorisés à accepter des cadeaux de la part d'organismes gouvernementaux, d'associations commerciales, de guildes, d'organismes civiques, de services armés, d'associations caritatives ou d'organisations similaires.

Toutefois, comme le duc et la duchesse de Sussex n'étaient pas là en tant que membre officiel de la famille royale, ils ont été autorisés à conserver les nombreux cadeaux qu'ils ont reçus. Il s'agit notamment d'œuvres d'art et d’ornements traditionnels, comme de boucles d'oreilles en corail nigérian, de colliers en perles de bois, des écharpes et un grand miroir.