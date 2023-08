Michel Drucker est en vacances dans sa maison provençale. C'est de là qu'il a teasé, avec sa femme Dany Saval, son retour dans Vivement Dimanche, le 27 août sur France 3.

Michel Drucker profite de ses derniers jours de vacances avec son épouse Dany Saval dans leur maison en Provence.

Et pour préparer sa rentrée, l'animateur a posté une vidéo sur Instagram lundi (21 août 23). Sur fond de cigales, on peut voir le couple, assis sur une chaise longue, en pleine nature, et Michel Drucker de lancer: «Ben alors ? T'as oublié ton texte ?» Et son épouse de répondre: «Le 27... Le 27 août ?»

C'est en effet à cette date que le présentateur emblématique du PAF retrouvera son canapé rouge iconique. «Tu seras là ? C'est grâce à toi tout ça», déclare Michel Drucker qui termine sa convalescence. Dany Saval répond alors: «Ben tu penses. Et puis je ne serai pas toute seule, il y a plein de gens qui vont vouloir te voir…»

Michel Drucker sera donc de retour à la télévision le 27 août à 13h30 sur France 3 pour son émission Vivement Dimanche, après deux lourdes opérations du cœur qui l'ont contraint à prendre ses distances avec le petit écran depuis quelques mois.

Que les fans se rassurent: Michel Drucker a l'air en pleine forme!

Covermedia