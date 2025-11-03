Michel Sardou outré: «Ça ne m'a pas plu du tout...»

Michel Sardou n'a pas caché son désaccord avec l'incarcération de Nicolas Sarkozy dans le cadre du procès libyen. Le chanteur de 78 ans, qui se dit «gaulliste», a révélé à Sept à Huit qu'il avait eu l'ancien président «au téléphone» avant son arrivée à la prison de la Santé.

Michel Sardou est outré par la condamnation de Nicolas Sarkozy. Covermedia

Covermedia Covermedia

Michel Sardou est outré par la condamnation de Nicolas Sarkozy, incarcéré à la prison de la Santé depuis le 21 octobre (25) après avoir été condamné à cinq ans de prison ferme pour « associations de malfaiteurs» dans le cadre du procès libyen.

L'artiste, proche de l'ancien chef de l'État, n'a pas manqué de lui adresser quelques mots avant le début de sa peine.

« Je l'ai eu au téléphone. J'ai eu un homme qui voulait se battre...» s'est-il rappelé face aux caméras de Sept à Huit, avant de faire un « aveu». «Ça ne m'a pas plu du tout qu'on mette en prison le président de la République. Ça ne se fait pas. Il y en a eu deux avant lui: Louis XVI et Pétain. C'est le troisième.»

Michel Sardou a ressenti de la « peine» pour Nicolas Sarkozy.

« La justice fait son boulot. Qu'elle ait raison ou tort, ça, je ne suis pas compétent, et je ne vais pas me lancer là-dedans. La justice rend justice en son âme et conscience, point final. Mais intérieurement, ça m'a gêné et cela m'a fait de la peine», a-t-il confié. «Je me suis dit: «On est mal barré si on commence à mettre les présidents en prison...»»

Le chanteur des lacs du Connemara a toutefois pris soin de ne pas partager ses sentiments avec le condamné au téléphone. « Je lui ai dit: «Je suis avec toi de tout mon cœur»», a-t-il relaté. « Il m'a dit: «Je vais me battre, t'inquiète pas!» Parce qu'il est très fort pour ça.»

Également soucieux du bien-être de la famille de l'ancien élu, le chanteur de Etre une femme a invité son épouse Carla Bruni, qui est « à 100 mètres en face de chez moi», à venir « dîner» chez lui. « Elle est la bienvenue, je serai toujours là», a-t-il affirmé.

La cour d'appel de Paris examinera la demande de mise en liberté de Nicolas Sarkozy le 10 novembre prochain.