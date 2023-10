Paris était «trop dégueulasse», mais le sud lui réserve une mauvaise surprise

Michel Sardou a trouvé la maison de ses rêves en Provence. Le seul problème, c'est qu'il faut faire désamianter les murs, comme on le découvre dans Paris Match jeudi (5 octobre 23).

Michel Sardou l’avait annoncé à Laurent Ruquier sur BFMTV: « Je hais tout, je quitte Paris parce que je ne supporte plus Paris.» Covermedia

« C’est insupportable, c’est laid, c’est moche», avait-il ajouté. Le chanteur en a remis une couche jeudi (5 octobre 23), dans Paris Match: la capitale est « devenue trop bruyante, trop dégueulasse ».

« Je ne me reconnais plus. Il y a des rues fermées, des sens uniques qui changent toutes les semaines, des travaux et des trous partout. Donc j'en ai marre», a-t-il encore pesté.

L'interprète des Lacs du Connemara a jeté son dévolu sur la Provence et une « grande maison tranquille, mais pas isolée, sur la montagne avec une vue extraordinaire sur la mer.» La vedette se voit déjà se « baigner au large». Le seul hic qui gâche un peu le tableau: « Il faut désamianter les murs».

Sa femme fait tout!

Il va donc falloir un peu de patience et de travail. « J'ai hâte de m'y installer après la tournée, et quand les travaux seront terminés», explique-t-il à l'hebdomadaire. Heureusement, il peut compter sur l’aide précieuse de sa femme, Anne-Marie Périer. « Elle a l'intelligence d'amener les choses naturellement, de m'épargner les emmerdes. Travaux, déplacements, vente de notre appartement, elle fait tout, je ne suis au courant de rien et tout se passe bien», avoue-t-il.

À 76 ans, Michel Sardou vient de commencer sa dernière tournée Je me souviens d'un adieu, qui doit se terminer en mars (24), le temps, sûrement, de rendre sa nouvelle habitation plus viable.

