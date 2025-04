Mick Jagger et Melanie Hamrick se fréquentent depuis plus de dix ans et sont les parents d'un garçon, Deveraux, né en 2016. L'ancienne danseuse de ballet américaine a récemment confirmé à Paris Match qu'elle était fiancée au chanteur de 81 ans.

Mick Jagger et Melanie Hamrick sont fiancés depuis « deux ou trois ans». Covermedia

Dans une interview pour Paris Match publiée le 9 avril (25), la compagne du chanteur des Rolling Stones a accepté de partager quelques détails sur son couple.

« Nous sommes fiancés depuis deux ou trois ans», a-t-elle révélé, précisant toutefois que le couple n'était pas pressé de se marier.

« Peut-être qu'un jour nous nous marierons, peut-être pas. Nous sommes tellement heureux dans notre vie actuelle que j'aurais trop peur de changer quoi que ce soit», a poursuivi la jeune femme de 37 ans. « Nous essayons de nous soutenir mutuellement, d'être là l'un pour l'autre et de nous assurer que tout le monde est heureux. C'est tout ce qui compte pour moi et tout ce que je souhaite.»

En juin 2023, Melanie Hamrick a suscité des rumeurs de fiançailles en affichant une énorme bague en diamant à son annulaire, qu'elle a qualifiée de « bague de promesse», lors de la promotion de son premier roman, First Position.

« Est-ce que je dois me réjouir parce que Mick m'a donné cette bague? Oui. Est-elle pour ce doigt? Oui», avait-elle déclaré à People. « Dans mon esprit, c'est une bague de promesse. Nous allons être immatures et l'appeler une bague de promesse.»

Le couple s'est rencontré en 2014 et a accueilli leur fils, Deveraux, deux ans plus tard. Le rockeur de légende a été marié par le passé à Bianca Jagger de 1971 à1978. Mick Jagger est père de sept autres enfants issus de relations antérieures.