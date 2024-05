Miss USA et Miss Teen USA rendent leur couronne

Coup de théâtre dans le monde des concours de beauté américain: les gagnantes des prestigieux titres de Miss USA et Miss Teen USA ont rendu leur couronne, en invoquant un environnement de travail toxique au sein de l'organisation Miss USA.

Noelia Voigt a déclaré souffrir de problèmes de santé mentale en raison d'un «environnement de travail toxique». IMAGO/USA TODAY Network

fts/trad Marc Schaller

Noelia Voigt a décroché le titre de la plus belle femme des États-Unis, tandis qu'UmaSofia Srivastava a été couronnée Miss Teen USA. Toutes deux ont choisi de rendre leur couronne en l'espace de deux semaines, évoquant des problèmes psychologiques résultant de leur participation aux compétitions.

Sur Instagram, Noelia Voigt, âgée de 24 ans, a déclaré souffrir de problèmes de santé mentale en raison d'un «environnement de travail toxique». Elle a mentionné des cas de «harcèlement et d'intimidation» dans les coulisses des célèbres concours de beauté. Dans son long post, elle insiste sur l'importance de ne jamais compromettre sa santé, la qualifiant de «richesse».

Ses accusations sont corroborées par la mère de Miss Teen USA, qui affirme que les candidates ont été «maltraitées, abusées, harcelées et poussées à bout». Sa fille, UmaSofia Srivastava, âgée de 16 ans, s'est montrée plus diplomatique, expliquant simplement que ses «valeurs personnelles ne coïncident plus avec celles de la direction de l'organisation».

UmaSofia Srivastava a été couronnée Miss Teen USA 2023. Capture d'écran Instagram - @ umasofias

Le malaise s'étend au staff

Des voix s'élèvent également à l'interne. ll y a quelques jours, le responsable des réseaux sociaux de l'organisation Miss USA a claqué la porte. Il a fait état de «toxicité et de harcèlement sur le lieu de travail».

Face à ces accusations, la direction de Miss USA s'est empressée de nier les faits, qualifiant les allégations de «fausses» et réaffirmant son engagement pour le bien-être des candidates.