Mort brutale de la mannequin Playboy Tabby Brown

Tabby Brown a perdu la vie à l’âge de 38 ans. La mannequin de Playboy avait entretenu une relation avec l’ancien joueur du FC Sion Mario Balotelli en 2013. La raison de son décès reste pour l’heure inconnue.

«J'étais vraiment tombée amoureuse de Balotelli, mais j'ai mis fin à notre relation : il avait trop de femmes», avait déclaré la jeune femme à l’époque.

«Il m'a dit qu'il voulait que nous nous installions et que nous ayons une famille. Puis j'ai découvert qu'il avait un bébé avec son ex, qu'il faisait constamment la fête avec d'autres femmes et qu'à tous les messages qu'il recevait, il répondait «ce n'est qu'une amie». J'ai donc mis fin à notre relation. Mario n'en revenait pas et pensait pouvoir me convaincre de revenir avec lui. Quand il a compris qu'il n'y avait aucune chance, il l'a très mal pris. Mais c'est parce que Mario n'a jamais été largué par une femme. Il a l'habitude d'obtenir exactement ce qu'il veut», avait-elle ajouté.

Avec Snoop Dogg

La carrière de Tabby Brown est pleine de succès : en plus de Playboy, elle a également été l'égérie de Cosmopolitan et de Elle. À la télévision, elle est apparue dans des publicités pour Canon, Virgin Atlantic, AX et Lynx, et a été la vedette de l'émission «The Bachelor» sur Channel 5. Snoop Dogg, Bob et Dizzee Rascal l'ont aussi choisie pour leurs clips musicaux.

La chanteuse NayNay lui a rendu hommage sur les réseaux sociaux : «Tu étais insouciante. Ton apparence extérieure correspondait à ce que tu avais à l'intérieur. Je suis choquée et attristée par ton décès. Repose en paix Tabby».