«On ne s'est pas bien entendus» - Nagui n'invitera plus jamais Michel Sardou

Nagui, pour Sardou, c'est fini. L'animateur a expliqué sur le plateau de C à Vous pourquoi il ne recevrait plus le chanteur des Bals populaires dans Taratata.

Nagui l'a invité une fois dans Taratata, mais c'était la dernière: Michel Sardou est tricard dans son émission.

Covermedia

Alors que l'animateur était l'invité de C à Vous, sur France 5, pour évoquer le 40e anniversaire de son émission musicale, il a évoqué quelques invités avec les lesquels le courant n'est pas passé durant ces années de programmation. Et la star de la chanson française Michel Sardou n'a pas son couvert dans l'émission. Une fois a suffit à Nagui pour savoir que c'était la dernière.

« Je peux vous annoncer un truc, il est venu une fois dans Taratata, et ce ne sera plus possible», a déclaré Nagui. La raison? L'interprète de Je vais t'aimer et lui ne se sont « pas vraiment bien entendus», a-t-il sobrement commenté.

Et que l'on n'y voit pas une attitude sectaire ou de non-respect pour les qualités de l'artiste des Lacs du Connemara! Nagui préfère tout simplement recevoir les chanteurs et musiciens sans arrière-pensées. « Je ne discute pas la carrière, le chanteur ou le talent mais ça me paraît normal de dire à quelqu'un: «Bienvenu» et de le penser», assure-t-il.

D'ailleurs, le présentateur considère que cette inimité est réciproque. « Je ne pense pas qu'il ait envie non plus (de venir), donc ce n'est pas grave», se console celui qui, à 62 ans, a vu des stars mondiales performer sur le plateau de Taratata.

Taratata fête les 40 ans de Bercy : @Nagui se confie dans #CàVous pic.twitter.com/XmSQZdAccm — C à vous (@cavousf5) October 17, 2024

Pour ses 40 ans, Taratata fait une fête exceptionnelle le 25 octobre, à l'AccorArena de Bercy, à Paris, avec trois heures non-stop de musique et près de 70 artistes avec 50 titres, annonce le site de l'émission. Les fonds récoltés seront reversés à la Fondation pour la recherche médicale.

Covermedia