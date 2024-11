Nekfeu: son ex-femme l'accuse de violences conjugales et de viols

Le milieu du rap français est secoué par une nouvelle affaire de violences conjugales. L'ex-femme de Nekfeu, de son vrai nom Ken Samaras, l’accuse de violences conjugales et de viols «à plusieurs reprises». Cela alors que le couple traverse un divorce très conflictuel, rapporte BFMTV.

L’ex-compagne de Nekfeu vivrait aujourd'hui un «véritable enfer», et souffrirait d'un «stress post-traumatique sévère». imago/PanoramiC

Rédaction blue News Marc Schaller

Le rappeur français Nekfeu se retrouve au coeur d'une grave accusation.

«Ma cliente a dénoncé des faits de violences psychologiques, sexuelles et physiques qui se seraient déroulés sur près de quatre ans», a déclaré Me Florence Fekom, l'avocate de l'ex-compagne de Nekfeu, dans un communiqué publié sur Twitter. Les accusations incluent également des «faits de viols à plusieurs reprises.»

L’avocate affirme que sa cliente a «vécu des années de silence et de peur» avant de décider de rendre cette affaire publique, frustrée par un traitement judiciaire qu'elle juge défavorable depuis des mois. La jeune femme, mère de l'enfant de Nekfeu, attend toujours d’être entendue sur ces accusations.

Ce n’est pas la première fois qu'elle tente d’alerter la justice. En décembre 2022, elle avait déposé plainte pour viol. Mais cette procédure a été classée sans suite, faute d’éléments jugés suffisants.

Elle fuit pour «protéger leur enfant à naître»

L’ex-compagne de Nekfeu vivrait aujourd'hui un «véritable enfer», et souffrirait d'un «stress post-traumatique sévère». Elle aurait pris la décision de fuir le rappeur alors qu’elle était enceinte, dans le but de «se protéger et préserver leur enfant à naître». «Elle s’est retrouvée alitée à son cinquième mois de grossesse», précise le communiqué.

Le divorce de Nekfeu et de la jeune femme a été prononcé le 28 mars 2024, selon BFMTV. La résidence de leur enfant a été fixée chez Nekfeu, et la mère a obtenu un droit de visite.