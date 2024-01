Norbert Tarayre confie avoir fait appel «Restos du cœur»

Pour Norbert Tarayre, tout n’a pas toujours été simple. Sur Sud Radio, l’ex-participant à Top Chef a avoué qu’il avait dû faire appel à la solidarité des Restos du cœur.

Norbert Tarayre a dû s’appuyer sur les Restos du cœur pour pouvoir manger. Covermedia

L’histoire semble incroyable tant celle de Norbert Tarayre peut ressembler à un conte de fées. Et pourtant, l’ex-participant à la troisième émission de Top Chef, devenu chef cuisinier d’un grand restaurant parisien, animateur de télé, humoriste et auteur de livres de cuisine à succès, a pu manger grâce aux « Restos», ceux du cœur, créés par Coluche.

C’est une faillite et le manque d’argent qui l’ont conduit à se tourner vers la solidarité caritative. « Avant de faire de la télé, j’ai côtoyé les Restos du cœur. Pendant un moment, j’ai perdu une affaire et n’avais plus d’argent, donc on a été aidés par une banque alimentaire», a-t-il confié à l’antenne de Sud Radio.

La solidarité, pour le chef cuistot, existe dans les deux sens. On paye ses impôts quand on travaille, on se fait aider en cas de problème. « Je fais partie des citoyens, même en tant que chef d’entreprise, qui est fier de payer ses impôts en France. Je suis fier d’être Français. Je dois tout à la France. Quand j’ai besoin de mon pays, je compte sur lui» a ajouté Norbert Tarayre.

