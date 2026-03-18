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Norvège Le fils de la princesse Mette-Marit risque plus de sept ans de prison

ATS

18.3.2026 - 14:01

Le parquet norvégien a requis mercredi sept ans et sept mois de prison à l'encontre de Marius Borg Høiby, fils de la princesse héritière Mette-Marit. Il est jugé pour des viols et des violences sur d'ex-compagnes.

Marius Borg Høiby de Norvège et sa mère, la princesse héritière Mette-Marit, à Oslo, le 16 juin 2022.
Marius Borg Høiby de Norvège et sa mère, la princesse héritière Mette-Marit, à Oslo, le 16 juin 2022.
KEYSTONE/Lise Aserud/NTB via AP

Keystone-SDA

18.03.2026, 14:01

18.03.2026, 14:57

Né d'une relation antérieure au mariage de sa mère avec le prince héritier Haakon, Marius Borg Høiby, qui comparaît détenu, doit répondre de 40 chefs d'accusation passibles au total de 16 ans de prison.

Le jeune homme de 29 ans reconnaît certains faits mais conteste les accusations les plus graves, notamment les viols allégués commis sur quatre femmes qui n'étaient pas en état de s'opposer.

«Le viol peut laisser des séquelles durables et détruire des vies», a fait valoir le procureur Sturla Henriksbø à l'avant-dernier jour d'un procès hautement médiatisé de sept semaines au tribunal d'Oslo.

«Cela peut être quelque chose que la victime porte en elle toute sa vie», a-t-il dit.

Marius Høiby, qui n'appartient pas formellement à la maison royale, n'a pas bronché en entendant la peine requise contre lui.

Films et vidéos retrouvés

L'affaire avait commencé le 4 août 2024, quand la police avait arrêté M. Høiby, soupçonné d'avoir agressé sa compagne la nuit précédente.

Après saisie de téléphones et d'ordinateurs, la police avait retrouvé des films et vidéos documentant de possibles crimes et délits pour lesquels il a alors été inculpé.

Les quatre victimes présumées d'agressions sexuelles n'ont réalisé qu'elles avaient été violées, selon l'accusation, qu'ultérieurement, lorsque la police leur a montré les images et leur a expliqué leur caractère potentiellement répréhensible.

Après le parquet, ce sera aux avocates des victimes présumées de prendre la parole, puis le dernier mot reviendra à la défense jeudi.

Le verdict n'est pas attendu avant plusieurs semaines, voire plusieurs mois.

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