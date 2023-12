«Nous avons été abusés et utilisés comme boucs émissaires»

Milli Vanilli a conquis les hit-parades dans les années 80. S'en est suivi le scandale du playback et la fin du groupe. Avant la première de «Girl You Know It's True» au cinéma, Fabrice Morvan se défend aujourd'hui et déclare: «Nous avons été abusés».

Fabrice Morvan (à g.) et Rob Pilatus étaient les chouchous des adolescents des années 80. imago/Bernd Müller

Dans les années 80, un magazine musical sur deux contenait un poster dépliant de Milli Vanilli. Le duo pop conquiert le hit-parade suisse avec des tubes comme «Girl You Know It's True» ou «Girl I'm Gonna Miss You».

Fabrice Morvan et Rob Pilatus étaient les chouchous des adolescents des années 80. Jusqu'à ce qu'un scandale de fraude mette fin à leur ascension fulgurante. Le duo n'avait pas chanté une seule chanson lui-même, tout n'était que playback.

Le film «Girl You Know It's True» évoque l'ascension fulgurante de Milli Vanilli et le scandale qui l'a accompagnée. Aujourd'hui, le chanteur Fabrice Morvan ne se considère pas comme une victime de son ancien manager Frank Farian: «Non, je n'aime pas utiliser le mot victime, car nous étions majeurs et responsables», déclare l'ancienne star de la pop dans une interview accordée à «Blick.ch».

Avant d'ajouter: «Mais nous avons définitivement été abusés, et on nous a utilisés comme boucs émissaires lors du scandale, alors que nous avions auparavant rapporté tellement d'argent à l'industrie. En fait, nous étions le plus petit composant de toute la construction frauduleuse et pourtant le plus important, parce que nous étions les égéries, les visages de Milli Vanilli».

D'abord le film, ensuite une action en justice possible

En outre, Morvan, aujourd'hui âgé de 57 ans, raconte qu'il veut entreprendre des démarches juridiques contre son ancien manager. A la question de savoir s'il a l'intention de poursuivre Farian en justice, Morvan répond : «Oh, j'y viendrai. Mais pour l'instant, célébrons ce film et mon histoire».

Aujourd'hui, l'ancien chanteur de Milli-Vanilli vit à Amsterdam avec sa famille. Il continue à chanter.

Fabrice Morvan raconte au quotidien suisse : «J'ai une famille de quatre personnes. Ma femme Tessa est coach santé, elle m'a beaucoup aidé à rester en forme au fil des ans. Je me sens très bien. J'ai l'impression d'être dans la meilleure période de ma vie. Je travaille sur une nouvelle musique et je suis sur le point de signer un nouveau contrat en tant qu'artiste solo. Une semaine sur deux, je suis sur scène, en Suisse, en Autriche. La vie est belle».

«Girl You Know It's True» sera projeté dans les cinémas blue Cinema à partir du 21 décembre.